https://ria.ru/20210727/biochip-1743116247.html

Священник призвал не опасаться биочипов для тестирования на COVID-19

Священник призвал не опасаться биочипов для тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2021

Священник призвал не опасаться биочипов для тестирования на COVID-19

Биочипы, которые разрабатывают для выявления коронавируса, не имеют отношения к чипированию, заявил РИА Новости руководитель Центра исследований в области... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:40

2021-07-27T15:40

2021-07-27T15:40

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

московская духовная академия

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Биочипы, которые разрабатывают для выявления коронавируса, не имеют отношения к чипированию, заявил РИА Новости руководитель Центра исследований в области биоэтики и высоких технологий при Московской духовной академии, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович.Ранее Роспотребнадзор сообщил о работе по созданию биочипа для тестирования на коронавирусную инфекцию. Отмечается, что он будет использоваться для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вируса SARS-CoV-2.По его словам, подобные чипы, которые устанавливают, например, на руку, используют больные диабетом для постоянного измерения концентрации глюкозы в крови, также они теоретически могут быть использованы для выявления онкомаркеров."Но у этих приборов нет обратной связи, они просто считывает информацию. Противники чипизации, в том числе некоторые верующие люди, опасаются внедрения в организм чипов, через которые можно влиять на организм, подавая на них сигнал. Я эту белиберду разбирать не хочу, но даже теоретически – такие приборы (способные получать сигнал – ред.) предполагают наличие обратной связи", - сказал собеседник агентства.Также он назвал домыслами информацию, что чипы могут быть внедрены в организм во время вакцинации от коронавируса.

https://ria.ru/20210719/chip-1741878833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская духовная академия