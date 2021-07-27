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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210727/biochip-1743116247.html
Священник призвал не опасаться биочипов для тестирования на COVID-19
Священник призвал не опасаться биочипов для тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2021
Священник призвал не опасаться биочипов для тестирования на COVID-19
Биочипы, которые разрабатывают для выявления коронавируса, не имеют отношения к чипированию, заявил РИА Новости руководитель Центра исследований в области... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:40
2021-07-27T15:40
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская духовная академия
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Биочипы, которые разрабатывают для выявления коронавируса, не имеют отношения к чипированию, заявил РИА Новости руководитель Центра исследований в области биоэтики и высоких технологий при Московской духовной академии, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович.Ранее Роспотребнадзор сообщил о работе по созданию биочипа для тестирования на коронавирусную инфекцию. Отмечается, что он будет использоваться для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вируса SARS-CoV-2.По его словам, подобные чипы, которые устанавливают, например, на руку, используют больные диабетом для постоянного измерения концентрации глюкозы в крови, также они теоретически могут быть использованы для выявления онкомаркеров."Но у этих приборов нет обратной связи, они просто считывает информацию. Противники чипизации, в том числе некоторые верующие люди, опасаются внедрения в организм чипов, через которые можно влиять на организм, подавая на них сигнал. Я эту белиберду разбирать не хочу, но даже теоретически – такие приборы (способные получать сигнал – ред.) предполагают наличие обратной связи", - сказал собеседник агентства.Также он назвал домыслами информацию, что чипы могут быть внедрены в организм во время вакцинации от коронавируса.
https://ria.ru/20210719/chip-1741878833.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская духовная академия
15:40 27.07.2021
 
Священник призвал не опасаться биочипов для тестирования на COVID-19

Священник Владимир Духович: биочипы для тестирования на COVID-19 не имеют отношения к чипированию

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Биочипы, которые разрабатывают для выявления коронавируса, не имеют отношения к чипированию, заявил РИА Новости руководитель Центра исследований в области биоэтики и высоких технологий при Московской духовной академии, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о работе по созданию биочипа для тестирования на коронавирусную инфекцию. Отмечается, что он будет использоваться для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вируса SARS-CoV-2.
"Понимаю, что теперь слово "чип" всех пугает. Это никакого отношения к тому чипированию не имеет. Это просто анализатор, позволяющий определять концентрацию тех или иных веществ (маркеров) для ранней диагностики болезней", - сказал Духович.
По его словам, подобные чипы, которые устанавливают, например, на руку, используют больные диабетом для постоянного измерения концентрации глюкозы в крови, также они теоретически могут быть использованы для выявления онкомаркеров.
"Но у этих приборов нет обратной связи, они просто считывает информацию. Противники чипизации, в том числе некоторые верующие люди, опасаются внедрения в организм чипов, через которые можно влиять на организм, подавая на них сигнал. Я эту белиберду разбирать не хочу, но даже теоретически – такие приборы (способные получать сигнал – ред.) предполагают наличие обратной связи", - сказал собеседник агентства.
Также он назвал домыслами информацию, что чипы могут быть внедрены в организм во время вакцинации от коронавируса.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 15:27Распространение коронавируса
Роспотребнадзор раскрыл механизм работы чипа для тестирования на COVID-19
 
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