https://ria.ru/20210727/bezrazlichie-1743099854.html

В ДНР заявили о безразличии Киева к кризису в сфере безопасности

В ДНР заявили о безразличии Киева к кризису в сфере безопасности - РИА Новости, 27.07.2021

В ДНР заявили о безразличии Киева к кризису в сфере безопасности

Киев демонстрирует безразличие к кризису в сфере безопасности в Донбассе и маниакально отрицает необходимость сотрудничать с Луганском и Донецком, заявил во... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:12

2021-07-27T14:12

2021-07-27T14:12

владислав московский

обсе

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

киев

в мире

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Киев демонстрирует безразличие к кризису в сфере безопасности в Донбассе и маниакально отрицает необходимость сотрудничать с Луганском и Донецком, заявил во вторник пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе Владислав Московский.Он напомнил, что во вторник исполнился год с момента вступления в силу дополнительных мер обеспечения перемирия в Донбассе, но нарушения со стороны украинских силовиков не прекращаются. По его словам, за год, по данным ОБСЕ, в результате обстрелов пострадали 17 мирных жителей, число нарушений перемирия увеличивается, ВСУ ведут снайперский огонь и используют ударные беспилотники."Каждый из этих фактов регулярно озвучивается представителями республик на заседаниях рабочей группы по вопросам безопасности и контактной группы. Однако, украинские переговорщики отстраняются от комментариев и демонстрируют безразличие к кризису в сфере безопасности", - написал Московский в Telegram-канале.По его мнению, все, что интересует Киев, это "красивые лозунги и заголовки, а также маниакальное отрицание необходимости взаимодействия с республиками Донбасса, даже в вопросах безопасности".Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210726/donbass-1742953406.html

https://ria.ru/20210726/podavlenie-1742893592.html

донбасс

донецкая народная республика

киев

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владислав московский, обсе, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире