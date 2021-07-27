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В ДНР заявили о безразличии Киева к кризису в сфере безопасности
В ДНР заявили о безразличии Киева к кризису в сфере безопасности - РИА Новости, 27.07.2021
В ДНР заявили о безразличии Киева к кризису в сфере безопасности
Киев демонстрирует безразличие к кризису в сфере безопасности в Донбассе и маниакально отрицает необходимость сотрудничать с Луганском и Донецком, заявил во... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:12
2021-07-27T14:12
владислав московский
обсе
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
киев
в мире
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Киев демонстрирует безразличие к кризису в сфере безопасности в Донбассе и маниакально отрицает необходимость сотрудничать с Луганском и Донецком, заявил во вторник пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе Владислав Московский.Он напомнил, что во вторник исполнился год с момента вступления в силу дополнительных мер обеспечения перемирия в Донбассе, но нарушения со стороны украинских силовиков не прекращаются. По его словам, за год, по данным ОБСЕ, в результате обстрелов пострадали 17 мирных жителей, число нарушений перемирия увеличивается, ВСУ ведут снайперский огонь и используют ударные беспилотники."Каждый из этих фактов регулярно озвучивается представителями республик на заседаниях рабочей группы по вопросам безопасности и контактной группы. Однако, украинские переговорщики отстраняются от комментариев и демонстрируют безразличие к кризису в сфере безопасности", - написал Московский в Telegram-канале.По его мнению, все, что интересует Киев, это "красивые лозунги и заголовки, а также маниакальное отрицание необходимости взаимодействия с республиками Донбасса, даже в вопросах безопасности".Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210726/donbass-1742953406.html
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владислав московский, обсе, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире
14:12 27.07.2021
 
В ДНР заявили о безразличии Киева к кризису в сфере безопасности

Пресс-секретарь делегации ДНР Московский: Киев безразличен к кризису в сфере безопасности в Донбассе

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Киев демонстрирует безразличие к кризису в сфере безопасности в Донбассе и маниакально отрицает необходимость сотрудничать с Луганском и Донецком, заявил во вторник пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе Владислав Московский.
Он напомнил, что во вторник исполнился год с момента вступления в силу дополнительных мер обеспечения перемирия в Донбассе, но нарушения со стороны украинских силовиков не прекращаются. По его словам, за год, по данным ОБСЕ, в результате обстрелов пострадали 17 мирных жителей, число нарушений перемирия увеличивается, ВСУ ведут снайперский огонь и используют ударные беспилотники.
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"Каждый из этих фактов регулярно озвучивается представителями республик на заседаниях рабочей группы по вопросам безопасности и контактной группы. Однако, украинские переговорщики отстраняются от комментариев и демонстрируют безразличие к кризису в сфере безопасности", - написал Московский в Telegram-канале.
По его мнению, все, что интересует Киев, это "красивые лозунги и заголовки, а также маниакальное отрицание необходимости взаимодействия с республиками Донбасса, даже в вопросах безопасности".
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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