https://ria.ru/20210727/bespilotniki-1743173228.html
Экс-аналитика ВВС США осудили за утечку данных о беспилотниках
Экс-аналитика ВВС США осудили за утечку данных о беспилотниках - РИА Новости, 27.07.2021
Экс-аналитика ВВС США осудили за утечку данных о беспилотниках
Бывший сотрудник американских спецслужб Дэниел Хейл, передавший журналистам совершенно секретную информацию о боевых беспилотниках, приговорен в США к 45... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T20:31
2021-07-27T20:31
2021-07-27T20:31
беспилотники
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Бывший сотрудник американских спецслужб Дэниел Хейл, передавший журналистам совершенно секретную информацию о боевых беспилотниках, приговорен в США к 45 месяцам тюремного заключения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Хейл работал в Национальном агентстве геопространственной разведки, а до этого в Агентстве национальной безопасности, он также служил аналитиком в разведке ВВС США. Предполагаемые утечки имели место в 2013-2014 годах. Экс-аналитик заявлял, что им руководило чувство вины в связи с гибелью мирных жителей в результате авиаударов в Афганистане.Сторона обвинения просила приговорить Хейла к десяти годам тюрьмы.При оглашении приговора судья Лайем О’Грейди заявил о необходимости предотвращения утечки правительственных секретов со стороны других активистов. По его словам, у Хейла были возможности воздействовать на ситуацию, не разглашая гостайну.Власти США в последнее десятилетие резко увеличили число обвинений в адрес журналистов и их источников за раскрытие секретных данных. За это спецслужбы критикуют общественные организации, отстаивающие свободу слова.
https://ria.ru/20210630/sud-1739154964.html
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беспилотники, ввс сша, афганистан, сша, в мире
Экс-аналитика ВВС США осудили за утечку данных о беспилотниках
Экс-аналитика ВВС США Дэниела Хейла осудили почти на четыре года за утечку данных о беспилотниках