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Экс-аналитика ВВС США осудили за утечку данных о беспилотниках
Экс-аналитика ВВС США осудили за утечку данных о беспилотниках - РИА Новости, 27.07.2021
Экс-аналитика ВВС США осудили за утечку данных о беспилотниках
Бывший сотрудник американских спецслужб Дэниел Хейл, передавший журналистам совершенно секретную информацию о боевых беспилотниках, приговорен в США к 45... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T20:31
2021-07-27T20:31
беспилотники
ввс сша
афганистан
сша
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Бывший сотрудник американских спецслужб Дэниел Хейл, передавший журналистам совершенно секретную информацию о боевых беспилотниках, приговорен в США к 45 месяцам тюремного заключения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Хейл работал в Национальном агентстве геопространственной разведки, а до этого в Агентстве национальной безопасности, он также служил аналитиком в разведке ВВС США. Предполагаемые утечки имели место в 2013-2014 годах. Экс-аналитик заявлял, что им руководило чувство вины в связи с гибелью мирных жителей в результате авиаударов в Афганистане.Сторона обвинения просила приговорить Хейла к десяти годам тюрьмы.При оглашении приговора судья Лайем О’Грейди заявил о необходимости предотвращения утечки правительственных секретов со стороны других активистов. По его словам, у Хейла были возможности воздействовать на ситуацию, не разглашая гостайну.Власти США в последнее десятилетие резко увеличили число обвинений в адрес журналистов и их источников за раскрытие секретных данных. За это спецслужбы критикуют общественные организации, отстаивающие свободу слова.
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беспилотники, ввс сша, афганистан, сша, в мире
20:31 27.07.2021
 
Экс-аналитика ВВС США осудили за утечку данных о беспилотниках

Экс-аналитика ВВС США Дэниела Хейла осудили почти на четыре года за утечку данных о беспилотниках

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Бывший сотрудник американских спецслужб Дэниел Хейл, передавший журналистам совершенно секретную информацию о боевых беспилотниках, приговорен в США к 45 месяцам тюремного заключения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Хейл работал в Национальном агентстве геопространственной разведки, а до этого в Агентстве национальной безопасности, он также служил аналитиком в разведке ВВС США. Предполагаемые утечки имели место в 2013-2014 годах. Экс-аналитик заявлял, что им руководило чувство вины в связи с гибелью мирных жителей в результате авиаударов в Афганистане.
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Сторона обвинения просила приговорить Хейла к десяти годам тюрьмы.
При оглашении приговора судья Лайем О’Грейди заявил о необходимости предотвращения утечки правительственных секретов со стороны других активистов. По его словам, у Хейла были возможности воздействовать на ситуацию, не разглашая гостайну.
Власти США в последнее десятилетие резко увеличили число обвинений в адрес журналистов и их источников за раскрытие секретных данных. За это спецслужбы критикуют общественные организации, отстаивающие свободу слова.
 
беспилотникиВВС СШААфганистанСШАВ мире
 
 
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