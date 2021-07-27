https://ria.ru/20210727/benzin-1743134593.html

В Совфеде оценили идею временного запрета на экспорт бензина

В Совфеде оценили идею временного запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 27.07.2021

В Совфеде оценили идею временного запрета на экспорт бензина

Запрет на экспорт бензина может привести к некоторой стабилизации цен, но это будет носить временный характер и не изменит цен на рынке, проблему резкого роста... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T16:53

2021-07-27T16:53

2021-07-27T16:53

россия

павел сорокин

николай шульгинов

совет федерации рф

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Запрет на экспорт бензина может привести к некоторой стабилизации цен, но это будет носить временный характер и не изменит цен на рынке, проблему резкого роста стоимости горючего в "экстремальных" ситуациях может решить механизм заморозки цен на бензин, заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов ранее заявил, что рост биржевых цен на бензин не окажет значительного влияния на розницу, но если оптовые цены сохранятся на рекордном уровне, то на этой неделе будет запущен процесс запрета его экспорта, а также рассмотрены соглашения с нефтяниками и повышение норматива биржевых продаж до 15%. Его заместитель Павел Сорокин добавил, что Минэнерго в ближайшие дни на основе динамики цен решит, запрещать ли экспорт бензина."Безусловно, на какой-то промежуток времени запрет экспорта бензина, если это будет воплощено на практике, даст некоторый "стабилизирующий эффект" на цены, но этот эффект будет носить исключительно временный характер и не сможет изменить общую ситуацию на рынке", - заявил Васильев журналистам.Сенатор отметил, что даже небольшой рост цен на бензин и солярку очень серьезно ощущают в первую очередь сельхозпроизводители в период уборки урожая, и государство чаще всего покрывает эту разницу дополнительными госсубсидиями.В настоящее время, подчеркнул замглавы комитета, нужно использовать традиционные методы госпомощи сельхозпроизводителям, а на будущее предусмотреть экономические инструменты большего влияния на биржи в случаях возникновения действительно критических ситуаций, как, к примеру, дефолт или природные аномалии в массовом формате."Чтобы в экстремальных ситуациях заморозить цены на бензин, например", - пояснил Васильев.

https://ria.ru/20210726/toplivo-1742922085.html

https://ria.ru/20210726/benzin-1742844354.html

https://ria.ru/20210719/benzin-1741860596.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, павел сорокин, николай шульгинов, совет федерации рф, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика