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В Совфеде оценили идею временного запрета на экспорт бензина
В Совфеде оценили идею временного запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 27.07.2021
В Совфеде оценили идею временного запрета на экспорт бензина
Запрет на экспорт бензина может привести к некоторой стабилизации цен, но это будет носить временный характер и не изменит цен на рынке, проблему резкого роста... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:53
2021-07-27T16:53
россия
павел сорокин
николай шульгинов
совет федерации рф
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Запрет на экспорт бензина может привести к некоторой стабилизации цен, но это будет носить временный характер и не изменит цен на рынке, проблему резкого роста стоимости горючего в "экстремальных" ситуациях может решить механизм заморозки цен на бензин, заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов ранее заявил, что рост биржевых цен на бензин не окажет значительного влияния на розницу, но если оптовые цены сохранятся на рекордном уровне, то на этой неделе будет запущен процесс запрета его экспорта, а также рассмотрены соглашения с нефтяниками и повышение норматива биржевых продаж до 15%. Его заместитель Павел Сорокин добавил, что Минэнерго в ближайшие дни на основе динамики цен решит, запрещать ли экспорт бензина."Безусловно, на какой-то промежуток времени запрет экспорта бензина, если это будет воплощено на практике, даст некоторый "стабилизирующий эффект" на цены, но этот эффект будет носить исключительно временный характер и не сможет изменить общую ситуацию на рынке", - заявил Васильев журналистам.Сенатор отметил, что даже небольшой рост цен на бензин и солярку очень серьезно ощущают в первую очередь сельхозпроизводители в период уборки урожая, и государство чаще всего покрывает эту разницу дополнительными госсубсидиями.В настоящее время, подчеркнул замглавы комитета, нужно использовать традиционные методы госпомощи сельхозпроизводителям, а на будущее предусмотреть экономические инструменты большего влияния на биржи в случаях возникновения действительно критических ситуаций, как, к примеру, дефолт или природные аномалии в массовом формате."Чтобы в экстремальных ситуациях заморозить цены на бензин, например", - пояснил Васильев.
https://ria.ru/20210726/toplivo-1742922085.html
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россия, павел сорокин, николай шульгинов, совет федерации рф, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
16:53 27.07.2021
 
В Совфеде оценили идею временного запрета на экспорт бензина

Сенатор Васильев: запрет на экспорт бензина может привести к стабилизации цен, но это будет временно

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Запрет на экспорт бензина может привести к некоторой стабилизации цен, но это будет носить временный характер и не изменит цен на рынке, проблему резкого роста стоимости горючего в "экстремальных" ситуациях может решить механизм заморозки цен на бензин, заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов ранее заявил, что рост биржевых цен на бензин не окажет значительного влияния на розницу, но если оптовые цены сохранятся на рекордном уровне, то на этой неделе будет запущен процесс запрета его экспорта, а также рассмотрены соглашения с нефтяниками и повышение норматива биржевых продаж до 15%. Его заместитель Павел Сорокин добавил, что Минэнерго в ближайшие дни на основе динамики цен решит, запрещать ли экспорт бензина.
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"Безусловно, на какой-то промежуток времени запрет экспорта бензина, если это будет воплощено на практике, даст некоторый "стабилизирующий эффект" на цены, но этот эффект будет носить исключительно временный характер и не сможет изменить общую ситуацию на рынке", - заявил Васильев журналистам.
Сенатор отметил, что даже небольшой рост цен на бензин и солярку очень серьезно ощущают в первую очередь сельхозпроизводители в период уборки урожая, и государство чаще всего покрывает эту разницу дополнительными госсубсидиями.
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"Чтобы в экстремальных ситуациях заморозить цены на бензин, например", - пояснил Васильев.
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РоссияПавел СорокинНиколай ШульгиновСовет Федерации РФМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
 
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