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Белорусский суд признал ресурсы телеканала "Белсат" экстремистскими
Белорусский суд признал ресурсы телеканала "Белсат" экстремистскими - РИА Новости, 27.07.2021
Белорусский суд признал ресурсы телеканала "Белсат" экстремистскими
Суд в Белоруссии признал экстремистскими информационные ресурсы польского телеканала "Белсат", сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:02
2021-07-27T17:02
2021-07-27T21:16
протесты в белоруссии
белсат
мвд белоруссии
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в мире
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МИНСК, 27 июл — РИА Новости. Суд в Белоруссии признал экстремистскими информационные ресурсы польского телеканала "Белсат", сообщили в пресс-службе МВД республики."Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУ БОПиК (Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. — Прим. ред.) МВД по Гомельской области", — говорится в Telegram-канале ведомства.В министерстве напомнили, что распространение информации из экстремистских источников влечет в Белоруссии административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста."Белсат" — польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке, однако в республике он не аккредитован. У телеканала есть сайт и социальные сети.В феврале суд в Минске назначил по два года лишения свободы двум журналистам "Белсата" — Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой (Андреевой). Их задержали после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября прошлого года. Девушки стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Чульцова и Андреева — первые в Белоруссии журналисты, получившие сроки за организацию в республике протестов, которые начались после выборов президента в 2020 году.
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белсат, мвд белоруссии, польша, белоруссия, гомель, в мире
17:02 27.07.2021 (обновлено: 21:16 27.07.2021)
Белорусский суд признал ресурсы телеканала "Белсат" экстремистскими
Белорусский суд признал информационные ресурсы польского телеканала "Белсат" экстремистскими