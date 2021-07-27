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Байден заявил о "проблемах" Путина
Байден заявил о "проблемах" Путина - РИА Новости, 27.07.2021
Байден заявил о "проблемах" Путина
Президент США Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы", сообщает пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T23:27
2021-07-27T23:27
2021-07-27T23:30
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы", сообщает пресс-пул Белого дома."Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней", - сказал Байден, слова которого приводят журналисты президентского пула.Как говорится в сообщении пресс-офиса Белого дома, Байден говорил о прошедшем саммите с Путиным и о том, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.Байден во вторник посетил офис директора разведки, где обратился к разведсообществу. "Он знает, что вы лучше, чем его команда, и это его адски беспокоит", - заявил президент США.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
23:27 27.07.2021 (обновлено: 23:30 27.07.2021)
Байден заявил о "проблемах" Путина
Президент США Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы"