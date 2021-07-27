https://ria.ru/20210727/bayden-1743183701.html
Кибератаки могут спровоцировать вооруженный конфликт, заявил Байден
Кибератаки могут спровоцировать вооруженный конфликт, заявил Байден - РИА Новости, 27.07.2021
Кибератаки могут спровоцировать вооруженный конфликт, заявил Байден
Кибератаки могут спровоцировать конфликт с применением оружия, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T23:24
2021-07-27T23:24
2021-07-27T23:26
кибератаки
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Кибератаки могут спровоцировать конфликт с применением оружия, заявил президент США Джо Байден.Как говорится в сообщении пресс-пула Белого дома, Байден заявил, что кибератаки однажды могут спровоцировать "войну со стрельбой".
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кибератаки, джо байден, сша, в мире
23:24 27.07.2021 (обновлено: 23:26 27.07.2021)
Кибератаки могут спровоцировать вооруженный конфликт, заявил Байден
Байден: кибератаки могут спровоцировать вооруженный конфликт