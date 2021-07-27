https://ria.ru/20210727/bayden-1743183701.html

Кибератаки могут спровоцировать вооруженный конфликт, заявил Байден

Кибератаки могут спровоцировать вооруженный конфликт, заявил Байден - РИА Новости, 27.07.2021

Кибератаки могут спровоцировать вооруженный конфликт, заявил Байден

Кибератаки могут спровоцировать конфликт с применением оружия, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T23:24

2021-07-27T23:24

2021-07-27T23:26

кибератаки

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Кибератаки могут спровоцировать конфликт с применением оружия, заявил президент США Джо Байден.Как говорится в сообщении пресс-пула Белого дома, Байден заявил, что кибератаки однажды могут спровоцировать "войну со стрельбой".

https://ria.ru/20210727/kiberataki-1743154456.html

сша

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кибератаки, джо байден, сша, в мире