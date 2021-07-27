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Россияне стали больше интересоваться авиабилетами в открытые страны

Россияне стали больше интересоваться авиабилетами в открытые страны - РИА Новости, 27.07.2021

Россияне стали больше интересоваться авиабилетами в открытые страны

Эксперты отметили резкий рост числа поисковых запросов на авиабилеты в страны, с которыми с 9 августа возобновляются регулярные и чартерные рейсы, пишет... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T20:49

2021-07-27T20:49

2021-07-27T20:49

туризм

куда можно лететь

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авиабилеты

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Эксперты отметили резкий рост числа поисковых запросов на авиабилеты в страны, с которыми с 9 августа возобновляются регулярные и чартерные рейсы, пишет OneTwoTrip.Повышенный интерес был выявлен сразу после новостей о том, что Россия на взаимной основе восстанавливает авиасообщение с Доминиканой, Молдавией, Бахрейном, а также открывает рейсы на курорты Египта.Наибольший рост поисковых запросов — почти в 2,5 раза — был отмечен на билеты в Бахрейн. На Доминиканскую Республику спрос увеличился вдвое. Интерес к Египту и Молдавии был несколько ниже: на 22 и 15 процентов соответственно.Эксперты отметили, что в странах действуют определенные правила на въезд. Самые простые — для российских туристов, следующих в Доминикану: здесь существуют специальные протоколы по приему гостей, гарантирующие безопасность от коронавируса.По прилете путешественников могут попросить пройти экспресс-тест, также необходимо заполнить специальную форму.Для поездки в Молдавию потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до вылета, но полностью вакцинированные туристы освобождаются от необходимости прохождения исследования. Аналогичные требования и в Египте, однако тут дополнительно понадобится международная медицинская страховка, включающая покрытие лечения COVID-19.Наиболее жесткие правила действуют в Бахрейне: по прилете нужно сдать ПЦР-тест и отправиться на карантин до получения результата, а затем снова пройти исследование на пятый и десятый день пребывания.

https://ria.ru/20210726/egipet-1742943661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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