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Туризм
https://ria.ru/20210727/aviabilety-1743154367.html
Россияне стали больше интересоваться авиабилетами в открытые страны
Россияне стали больше интересоваться авиабилетами в открытые страны - РИА Новости, 27.07.2021
Россияне стали больше интересоваться авиабилетами в открытые страны
Эксперты отметили резкий рост числа поисковых запросов на авиабилеты в страны, с которыми с 9 августа возобновляются регулярные и чартерные рейсы, пишет... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T20:49
2021-07-27T20:49
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
россия
туризм
авиакомпании
авиабилеты
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Эксперты отметили резкий рост числа поисковых запросов на авиабилеты в страны, с которыми с 9 августа возобновляются регулярные и чартерные рейсы, пишет OneTwoTrip.Повышенный интерес был выявлен сразу после новостей о том, что Россия на взаимной основе восстанавливает авиасообщение с Доминиканой, Молдавией, Бахрейном, а также открывает рейсы на курорты Египта.Наибольший рост поисковых запросов — почти в 2,5 раза — был отмечен на билеты в Бахрейн. На Доминиканскую Республику спрос увеличился вдвое. Интерес к Египту и Молдавии был несколько ниже: на 22 и 15 процентов соответственно.Эксперты отметили, что в странах действуют определенные правила на въезд. Самые простые — для российских туристов, следующих в Доминикану: здесь существуют специальные протоколы по приему гостей, гарантирующие безопасность от коронавируса.По прилете путешественников могут попросить пройти экспресс-тест, также необходимо заполнить специальную форму.Для поездки в Молдавию потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до вылета, но полностью вакцинированные туристы освобождаются от необходимости прохождения исследования. Аналогичные требования и в Египте, однако тут дополнительно понадобится международная медицинская страховка, включающая покрытие лечения COVID-19.Наиболее жесткие правила действуют в Бахрейне: по прилете нужно сдать ПЦР-тест и отправиться на карантин до получения результата, а затем снова пройти исследование на пятый и десятый день пребывания.
https://ria.ru/20210726/egipet-1742943661.html
россия
доминикана
молдавия
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, авиакомпании, авиабилеты, новости - туризм, доминикана, молдавия, бахрейн, египет
20:49 27.07.2021
 

Россияне стали больше интересоваться авиабилетами в открытые страны

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Внуково в Москве
Пассажиры в Международном аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Эксперты отметили резкий рост числа поисковых запросов на авиабилеты в страны, с которыми с 9 августа возобновляются регулярные и чартерные рейсы, пишет OneTwoTrip.
Повышенный интерес был выявлен сразу после новостей о том, что Россия на взаимной основе восстанавливает авиасообщение с Доминиканой, Молдавией, Бахрейном, а также открывает рейсы на курорты Египта.
Наибольший рост поисковых запросов — почти в 2,5 раза — был отмечен на билеты в Бахрейн. На Доминиканскую Республику спрос увеличился вдвое. Интерес к Египту и Молдавии был несколько ниже: на 22 и 15 процентов соответственно.
Эксперты отметили, что в странах действуют определенные правила на въезд. Самые простые — для российских туристов, следующих в Доминикану: здесь существуют специальные протоколы по приему гостей, гарантирующие безопасность от коронавируса.
По прилете путешественников могут попросить пройти экспресс-тест, также необходимо заполнить специальную форму.
Для поездки в Молдавию потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до вылета, но полностью вакцинированные туристы освобождаются от необходимости прохождения исследования. Аналогичные требования и в Египте, однако тут дополнительно понадобится международная медицинская страховка, включающая покрытие лечения COVID-19.
Наиболее жесткие правила действуют в Бахрейне: по прилете нужно сдать ПЦР-тест и отправиться на карантин до получения результата, а затем снова пройти исследование на пятый и десятый день пребывания.
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Туризмкуда можно лететьотдых на мореКоронавирус COVID-19куда поехатьРоссияТуризмавиакомпанииавиабилетыНовости - ТуризмДоминиканаМолдавияБахрейнЕгипет
 
 
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