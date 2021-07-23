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Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами - РИА Новости, 23.07.2021
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами
С 9 августа Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T23:07
2021-07-23T23:29
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
манама
бахрейн
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. С 9 августа Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.Решение приняли по итогам заседания, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.В Бахрейн два раза в неделю будут летать рейсы по маршруту Москва — Манама, в Доминикану по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю, в Молдавию по маршруту Москва — Кишинев три рейса в неделю."Также принято решение с 9 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва — Дамаск с одного до трех рейсов в неделю. Кроме того, с 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом маршруте", — говорится в сообщении.В штабе отметили, что дальнейшие решения об увеличении количества рейсов по этим маршрутам примут после визита в Египет российской делегации, которая оценит там эпидемиологическую обстановку."Оперативный штаб также рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19", — добавили в штабе.С конца марта из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и ряд других. С августа правительство начало возобновлять полеты за границу.
https://ria.ru/20210723/reys-1742631804.html
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, манама, бахрейн, в мире
23:07 23.07.2021 (обновлено: 23:29 23.07.2021)
 
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией

© РИА Новости / Максим БлиновСамолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево".
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. С 9 августа Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Решение приняли по итогам заседания, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.
В Бахрейн два раза в неделю будут летать рейсы по маршруту МоскваМанама, в Доминикану по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю, в Молдавию по маршруту Москва — Кишинев три рейса в неделю.
"Также принято решение с 9 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва — Дамаск с одного до трех рейсов в неделю. Кроме того, с 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом маршруте", — говорится в сообщении.
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В штабе отметили, что дальнейшие решения об увеличении количества рейсов по этим маршрутам примут после визита в Египет российской делегации, которая оценит там эпидемиологическую обстановку.
"Оперативный штаб также рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19", — добавили в штабе.
С конца марта из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и ряд других. С августа правительство начало возобновлять полеты за границу.
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