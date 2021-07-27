https://ria.ru/20210727/avariya-1743148065.html

В Воронежской области подросток погибла в ДТП

В Воронежской области подросток погибла в ДТП - РИА Новости, 27.07.2021

В Воронежской области подросток погибла в ДТП

При аварии на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области погибла 15-летняя девушка, еще четыре человека доставлены в медицинское учреждение с травмами, сообщает ГУ... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:47

2021-07-27T17:47

2021-07-27T17:47

toyota camry

renault logan

воронежская область

новоусманский район

происшествия

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РЯЗАНЬ, 27 июл - РИА Новости. При аварии на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области погибла 15-летняя девушка, еще четыре человека доставлены в медицинское учреждение с травмами, сообщает ГУ МВД по региону.По данным ведомства, ДТП случилось во вторник примерно в 13.40 мск на шестом километре автодороги М-4 "Дон" в Новоусманском районе. По предварительным данным, столкнулись двигавшие во встречном направлении Renault Logan и Toyota Camry."В результате ДТП водитель автомобиля "Рено Логан" и его пассажир, 53-летняя женщина, а также водитель автомобиля "Тойота" и его 63-летний пассажир с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Еще один пассажир автомобиля "Рено Логан", 15-летняя девочка, от полученных травм скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20210727/akter-1743107253.html

https://ria.ru/20210719/dtp-1741790022.html

воронежская область

новоусманский район

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toyota camry, renault logan, воронежская область, новоусманский район, происшествия