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В Красноярском крае три человека пострадали в ДТП из-за уснувшего водителя
В Красноярском крае три человека пострадали в ДТП из-за уснувшего водителя - РИА Новости, 27.07.2021
В Красноярском крае три человека пострадали в ДТП из-за уснувшего водителя
Водитель минивэна уснул за рулем и опрокинул авто на трассе Канск - Абан - Богучаны в Красноярском крае, в результате аварии пострадали три пассажира, сообщает... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:37
2021-07-27T12:40
красноярский край
канск
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Водитель минивэна уснул за рулем и опрокинул авто на трассе Канск - Абан - Богучаны в Красноярском крае, в результате аварии пострадали три пассажира, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.По его данным, инцидент произошел во вторник на 200-м километре автодороги."Водитель автомобиля Hyundai Grand Starex, оказывая платную услугу по перевозке пассажиров, следуя по маршруту Красноярск - Кодинск, допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры: мужчины... и женщина. Всего в автомобиле ехало пять пассажиров... Известно, что водитель осуществлял ночной рейс, госавтоинспекторам пояснил, что уснул за рулем", - говорится в сообщении.Оба мужчины с переломами доставлены в больницу, женщина отправлена на амбулаторное лечение.В отношении водителя составлены административные материалы за нарушение правил пользования ремнями безопасности, а также за нарушение правил перевозки пассажиров, за отсутствие путевого листа, полиса ОСАГО, управление транспортным средством при наличии неисправностей. В Минтранс направлена информация об отсутствии цветографической схемы легкового такси и опознавательного фонаря на крыше.В отношении перевозчика (юрлица) составлены рапорты за перевозку пассажиров с нарушением проведения предрейсовых медицинского осмотра водителя и технического осмотра транспортного средства. Также к административной ответственности привлечены трое пассажиров, за то что не были пристегнуты ремнями безопасности.
https://ria.ru/20210727/dtp-1743018211.html
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красноярский край, канск, красноярск, происшествия
11:37 27.07.2021 (обновлено: 12:40 27.07.2021)
 
В Красноярском крае три человека пострадали в ДТП из-за уснувшего водителя

В Красноярском крае водитель минивэна уснул за рулем и опрокинул авто на трассе

© Фото : ОМВД России по Богучанскому районуДТП в Богучанском районе Красноярского края
ДТП в Богучанском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : ОМВД России по Богучанскому району
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КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Водитель минивэна уснул за рулем и опрокинул авто на трассе Канск - Абан - Богучаны в Красноярском крае, в результате аварии пострадали три пассажира, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
По его данным, инцидент произошел во вторник на 200-м километре автодороги.
"Водитель автомобиля Hyundai Grand Starex, оказывая платную услугу по перевозке пассажиров, следуя по маршруту Красноярск - Кодинск, допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры: мужчины... и женщина. Всего в автомобиле ехало пять пассажиров... Известно, что водитель осуществлял ночной рейс, госавтоинспекторам пояснил, что уснул за рулем", - говорится в сообщении.
© Фото : ОМВД России по Богучанскому районуДТП в Богучанском районе Красноярского края
ДТП в Богучанском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : ОМВД России по Богучанскому району
ДТП в Богучанском районе Красноярского края
Оба мужчины с переломами доставлены в больницу, женщина отправлена на амбулаторное лечение.
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В отношении водителя составлены административные материалы за нарушение правил пользования ремнями безопасности, а также за нарушение правил перевозки пассажиров, за отсутствие путевого листа, полиса ОСАГО, управление транспортным средством при наличии неисправностей. В Минтранс направлена информация об отсутствии цветографической схемы легкового такси и опознавательного фонаря на крыше.
В отношении перевозчика (юрлица) составлены рапорты за перевозку пассажиров с нарушением проведения предрейсовых медицинского осмотра водителя и технического осмотра транспортного средства. Также к административной ответственности привлечены трое пассажиров, за то что не были пристегнуты ремнями безопасности.
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