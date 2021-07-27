https://ria.ru/20210727/avariya-1743068294.html

В Красноярском крае три человека пострадали в ДТП из-за уснувшего водителя

В Красноярском крае три человека пострадали в ДТП из-за уснувшего водителя - РИА Новости, 27.07.2021

В Красноярском крае три человека пострадали в ДТП из-за уснувшего водителя

Водитель минивэна уснул за рулем и опрокинул авто на трассе Канск - Абан - Богучаны в Красноярском крае, в результате аварии пострадали три пассажира, сообщает... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:37

2021-07-27T11:37

2021-07-27T12:40

красноярский край

канск

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Водитель минивэна уснул за рулем и опрокинул авто на трассе Канск - Абан - Богучаны в Красноярском крае, в результате аварии пострадали три пассажира, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.По его данным, инцидент произошел во вторник на 200-м километре автодороги."Водитель автомобиля Hyundai Grand Starex, оказывая платную услугу по перевозке пассажиров, следуя по маршруту Красноярск - Кодинск, допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры: мужчины... и женщина. Всего в автомобиле ехало пять пассажиров... Известно, что водитель осуществлял ночной рейс, госавтоинспекторам пояснил, что уснул за рулем", - говорится в сообщении.Оба мужчины с переломами доставлены в больницу, женщина отправлена на амбулаторное лечение.В отношении водителя составлены административные материалы за нарушение правил пользования ремнями безопасности, а также за нарушение правил перевозки пассажиров, за отсутствие путевого листа, полиса ОСАГО, управление транспортным средством при наличии неисправностей. В Минтранс направлена информация об отсутствии цветографической схемы легкового такси и опознавательного фонаря на крыше.В отношении перевозчика (юрлица) составлены рапорты за перевозку пассажиров с нарушением проведения предрейсовых медицинского осмотра водителя и технического осмотра транспортного средства. Также к административной ответственности привлечены трое пассажиров, за то что не были пристегнуты ремнями безопасности.

https://ria.ru/20210727/dtp-1743018211.html

https://ria.ru/20210726/dtp-1742873840.html

красноярский край

канск

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, канск, красноярск, происшествия