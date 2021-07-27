11:37 27.07.2021 (обновлено: 12:40 27.07.2021)
В Красноярском крае три человека пострадали в ДТП из-за уснувшего водителя
В Красноярском крае водитель минивэна уснул за рулем и опрокинул авто на трассе
© Фото : ОМВД России по Богучанскому районуДТП в Богучанском районе Красноярского края
© Фото : ОМВД России по Богучанскому району
КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Водитель минивэна уснул за рулем и опрокинул авто на трассе Канск - Абан - Богучаны в Красноярском крае, в результате аварии пострадали три пассажира, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
По его данным, инцидент произошел во вторник на 200-м километре автодороги.
"Водитель автомобиля Hyundai Grand Starex, оказывая платную услугу по перевозке пассажиров, следуя по маршруту Красноярск - Кодинск, допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры: мужчины... и женщина. Всего в автомобиле ехало пять пассажиров... Известно, что водитель осуществлял ночной рейс, госавтоинспекторам пояснил, что уснул за рулем", - говорится в сообщении.
© Фото : ОМВД России по Богучанскому районуДТП в Богучанском районе Красноярского края
© Фото : ОМВД России по Богучанскому району
ДТП в Богучанском районе Красноярского края
Оба мужчины с переломами доставлены в больницу, женщина отправлена на амбулаторное лечение.
В отношении водителя составлены административные материалы за нарушение правил пользования ремнями безопасности, а также за нарушение правил перевозки пассажиров, за отсутствие путевого листа, полиса ОСАГО, управление транспортным средством при наличии неисправностей. В Минтранс направлена информация об отсутствии цветографической схемы легкового такси и опознавательного фонаря на крыше.
В отношении перевозчика (юрлица) составлены рапорты за перевозку пассажиров с нарушением проведения предрейсовых медицинского осмотра водителя и технического осмотра транспортного средства. Также к административной ответственности привлечены трое пассажиров, за то что не были пристегнуты ремнями безопасности.