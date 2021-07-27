https://ria.ru/20210727/avariya-1743038497.html

В Магаданской области два человека погибли в ДТП на трассе

В Магаданской области два человека погибли в ДТП на трассе - РИА Новости, 27.07.2021

В Магаданской области два человека погибли в ДТП на трассе

Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии на трассе "Колыма" в 80 километрах от Магадана, в которой погибли двое взрослых, а один ребенок,... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T08:59

2021-07-27T08:59

2021-07-27T08:59

россия

магадан

якутск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg

МАГАДАН, 27 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии на трассе "Колыма" в 80 километрах от Магадана, в которой погибли двое взрослых, а один ребенок, предположительно, получил травму позвоночника, сообщает во вторник СУСК РФ по региону."На 1950-м километре автодороги Якутск – Магадан произошло столкновение автомобиля Nissan Teana, который двигался по направлению со стороны Магадана в сторону поселка Палатка, с автомобилем марки Honda Fit, двигавшимся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 37-летняя водитель автомобиля Honda Fit и 68-летняя пассажирка автомобиля Nissan Teana. Семилетний ребенок, который находился в момент ДТП в автомобиле Nissan Teana, доставлен в больницу с подозрением на компрессионный перелом позвоночника, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Поясняется, что уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

https://ria.ru/20210727/dtp-1743018211.html

россия

магадан

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, магадан, якутск, происшествия