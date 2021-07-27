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В Магаданской области два человека погибли в ДТП на трассе
В Магаданской области два человека погибли в ДТП на трассе - РИА Новости, 27.07.2021
В Магаданской области два человека погибли в ДТП на трассе
Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии на трассе "Колыма" в 80 километрах от Магадана, в которой погибли двое взрослых, а один ребенок,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T08:59
2021-07-27T08:59
россия
магадан
якутск
происшествия
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МАГАДАН, 27 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии на трассе "Колыма" в 80 километрах от Магадана, в которой погибли двое взрослых, а один ребенок, предположительно, получил травму позвоночника, сообщает во вторник СУСК РФ по региону."На 1950-м километре автодороги Якутск – Магадан произошло столкновение автомобиля Nissan Teana, который двигался по направлению со стороны Магадана в сторону поселка Палатка, с автомобилем марки Honda Fit, двигавшимся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 37-летняя водитель автомобиля Honda Fit и 68-летняя пассажирка автомобиля Nissan Teana. Семилетний ребенок, который находился в момент ДТП в автомобиле Nissan Teana, доставлен в больницу с подозрением на компрессионный перелом позвоночника, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Поясняется, что уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".
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россия, магадан, якутск, происшествия
08:59 27.07.2021
 
В Магаданской области два человека погибли в ДТП на трассе

В Магаданской области два человека погибли в ДТП на трассе "Колыма", возбуждено уголовное дело

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАГАДАН, 27 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии на трассе "Колыма" в 80 километрах от Магадана, в которой погибли двое взрослых, а один ребенок, предположительно, получил травму позвоночника, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
"На 1950-м километре автодороги Якутск – Магадан произошло столкновение автомобиля Nissan Teana, который двигался по направлению со стороны Магадана в сторону поселка Палатка, с автомобилем марки Honda Fit, двигавшимся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 37-летняя водитель автомобиля Honda Fit и 68-летняя пассажирка автомобиля Nissan Teana. Семилетний ребенок, который находился в момент ДТП в автомобиле Nissan Teana, доставлен в больницу с подозрением на компрессионный перелом позвоночника, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
00:20
В ДТП в Воронеже погиб ребенок
Поясняется, что уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".
 
РоссияМагаданЯкутскПроисшествия
 
 
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