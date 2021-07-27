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В США убийца азиаток в массажных салонах получил пожизненное
В США убийца азиаток в массажных салонах получил пожизненное - РИА Новости, 27.07.2021
В США убийца азиаток в массажных салонах получил пожизненное
Суд в США приговорил к четырем пожизненным срокам без права на досрочное освобождение 22-летнего Роберта Аарона, который признал себя виновным в серии убийств в РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T20:17
2021-07-27T20:17
2021-07-27T22:07
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Суд в США приговорил к четырем пожизненным срокам без права на досрочное освобождение 22-летнего Роберта Аарона, который признал себя виновным в серии убийств в массажных салонах в штате Джорджия, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.Как говорится в сообщении, Аарон признал себя виновным в четырех убийствах.Подозреваемый был задержан правоохранителями в середине марта. Его обвинили в убийстве восьми человек, из которых шесть - женщины азиатского происхождения.Как сообщали СМИ, Лонг во время допроса заявил, что страдает сексуальной зависимостью. Он отрицал, что нападение было совершено на почве расовой ненависти. По словам властей, он планировал поехать во Флориду, чтобы атаковать "какой-нибудь объект порноиндустрии".Случаи вербальной и физической агрессии по отношению к американцам азиатского происхождения значительно возросли в США во время пандемии коронавируса. Стимулом к этому стали заявления экс-президента Дональда Трампа, который назвал COVID-19 исключительно "китайским" вирусом. В обращении к нации после стрельбы в Атланте действующий президент Джо Байден призвал к единению и осудил расистские проявления против лиц азиатского происхождения на фоне коронавируса.
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дональд трамп, джо байден, атланта, сша, в мире
20:17 27.07.2021 (обновлено: 22:07 27.07.2021)
В США убийца азиаток в массажных салонах получил пожизненное
Associated Press: убийца азиаток в массажных салонах в американской Атланте получил пожизненное