https://ria.ru/20210727/alkogol-1742962007.html

Ученые определили полезную для сердца дозу алкоголя

Ученые определили полезную для сердца дозу алкоголя - РИА Новости, 27.07.2021

Ученые определили полезную для сердца дозу алкоголя

Британские ученые оценили риск развития инфаркта, инсульта, стенокардии и смерти от остановки сердца у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в зависимости... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T03:00

2021-07-27T03:00

2021-07-27T09:32

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здоровье

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алкоголь

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Британские ученые оценили риск развития инфаркта, инсульта, стенокардии и смерти от остановки сердца у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в зависимости от дозы ежедневно потребляемого ими алкоголя. Оказалось, что у тех, кто выпивает полбокала вина в день, риски даже ниже, чем у непьющих, а у потребляющих бокал вина или бутылку пива в день — примерно такие же. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.Ученые из Университетского колледжа Лондона использовали в своем исследовании базы данных служб здравоохранения Англии и Шотландии, британского биобанка UK Biobank, а также результаты предыдущих 12 исследований. Всего они собрали сведения по более чем 48 тысячам мужчин и женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями — случаи инфарктов, инсультов, стенокардии или смерти от сердечного приступа за последние 20 лет, а также информацию об их среднем потреблении алкоголя, полученную со слов участников.Минимальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти ученые выявили у тех, кто потреблял около шести граммов алкоголя в день. У тех, кто ежедневно выпивал 15 граммов — это эквивалентно половине бокала вина — риск был чуть выше, но все равно меньше, чем у тех, кто не пьет совсем. В одну группу с непьющими попали те, кто каждый день выпивал бутылку пива или полбутылки вина."Наши результаты показывают, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, возможно, не нужно полностью отказываться от употребления алкоголя, чтобы предотвратить сердечные приступы, инсульты или стенокардию, но они могут снизить свое еженедельное потребление алкоголя, — приводятся в пресс-релизе издательства Springer Nature слова первого автора статьи Ченъйи Дин (Chengyi Ding). — Поскольку употребление алкоголя связано с повышенным риском развития других заболеваний, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит злоупотреблять алкоголем".Риск повторного инфаркта или инсульта среди тех, кто пил по шесть граммов алкоголя в день, был на 50 процентов ниже, чем у тех, кто не пил совсем, а риск смерти по любой причине — на 21 процент ниже.Авторы считают, что безопасным для сердца можно признать употребление до 105 граммов алкоголя в неделю, что эквивалентно бутылке вина или трем бутылкам пива средней крепости. У тех же, кто пьет больше, риск острых сердечных заболеваний резко возрастает.Исследователи отмечают, что их выводы основаны не на прямых наблюдениях, а на математической обработке данных, полученных из разных источников и в разное время. По возможности они вносили поправки на возраст, пол и отношение к курению, а также старались исключить из групп непьющих или малопьющих тех, кто длительное время злоупотреблял алкоголем, но на момент опроса не пил или пил в легкой форме.

https://ria.ru/20210720/kofe-1742073583.html

https://ria.ru/20210720/polyn-1742056841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, великобритания, питание, алкоголь