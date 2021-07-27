https://ria.ru/20210727/aktivistka-1743087680.html
Кремль запросил информацию после обращения пермской активистки к Путину
Кремль запросил информацию после обращения пермской активистки к Путину - РИА Новости, 27.07.2021
Кремль запросил информацию после обращения пермской активистки к Путину
В Кремле запросили у местных властей информацию о ситуации с активисткой из Перми, оштрафованной на 20 тысяч рублей за нарушение установленного порядка... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:06
2021-07-27T13:06
2021-07-27T13:06
россия
дмитрий песков
владимир путин
пермский край
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Кремле запросили у местных властей информацию о ситуации с активисткой из Перми, оштрафованной на 20 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации пикета в защиту местного стадиона "Молот", где была запись видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину, информация ожидается завтра-послезавтра, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Активистка Елена Германова 22 июля была оштрафована по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления) на 20 тысяч рублей за нарушение порядка организации пикета с использованием средств наглядной агитации в защиту местного стадиона "Молот", прошедшего в июне. Как накануне сообщил Песков, в Кремле не получали обращения активистки, но хотят выяснить обстоятельства у местных властей."Ну завтра-послезавтра (можно уточнить вопрос - ред.), я думаю. Мы запросили (информацию - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, запросили ли у руководства Пермского края информацию о жительнице, которую оштрафовали после записи видеообращения для прямой линии, и когда можно получить ответ.
https://ria.ru/20210701/prokuror-1739357301.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, пермский край
Кремль запросил информацию после обращения пермской активистки к Путину
Пресс-секретарь Песков: Кремль запросил информацию после обращения пермской активистки к Путину