https://ria.ru/20210727/aktivistka-1743087680.html

Кремль запросил информацию после обращения пермской активистки к Путину

Кремль запросил информацию после обращения пермской активистки к Путину - РИА Новости, 27.07.2021

Кремль запросил информацию после обращения пермской активистки к Путину

В Кремле запросили у местных властей информацию о ситуации с активисткой из Перми, оштрафованной на 20 тысяч рублей за нарушение установленного порядка... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T13:06

2021-07-27T13:06

2021-07-27T13:06

россия

дмитрий песков

владимир путин

пермский край

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Кремле запросили у местных властей информацию о ситуации с активисткой из Перми, оштрафованной на 20 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации пикета в защиту местного стадиона "Молот", где была запись видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину, информация ожидается завтра-послезавтра, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Активистка Елена Германова 22 июля была оштрафована по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления) на 20 тысяч рублей за нарушение порядка организации пикета с использованием средств наглядной агитации в защиту местного стадиона "Молот", прошедшего в июне. Как накануне сообщил Песков, в Кремле не получали обращения активистки, но хотят выяснить обстоятельства у местных властей."Ну завтра-послезавтра (можно уточнить вопрос - ред.), я думаю. Мы запросили (информацию - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, запросили ли у руководства Пермского края информацию о жительнице, которую оштрафовали после записи видеообращения для прямой линии, и когда можно получить ответ.

https://ria.ru/20210701/prokuror-1739357301.html

россия

пермский край

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россия, дмитрий песков, владимир путин, пермский край