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Культура
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Умер актер театра МОСТ Юрий Огульник
Умер актер театра МОСТ Юрий Огульник - РИА Новости, 27.07.2021
Умер актер театра МОСТ Юрий Огульник
Актер Юрий Огульник умер на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре МОСТ. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:45
2021-07-27T17:52
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Актер Юрий Огульник умер на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре МОСТ.Прощание с артистом, по предварительным данным, состоится в пятницу.Юрий Огульник поступил в студию Студенческого театра МГУ в 1982 году. Затем он продолжил работу в театре МОСТ, где прослужил более 40 лет и сыграл более 60 ролей.Артист дебютировал в спектакле "Счастливый неудачник", также играл в "Непобедимой Армаде", "Вальпургиевой ночи", "Трех Иванах" и многих других.
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юрий огульник, культура, россия, москва
17:45 27.07.2021 (обновлено: 17:52 27.07.2021)
 
Умер актер театра МОСТ Юрий Огульник

Актер театра МОСТ Юрий Огульник умер на 77-м году жизни

© Фото : Театр МОСТАктер театра МОСТ Юрий Огульник
Актер театра МОСТ Юрий Огульник - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : Театр МОСТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Актер Юрий Огульник умер на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре МОСТ.
"Он скончался сегодня в больнице", — сказала собеседница агентства.
Прощание с артистом, по предварительным данным, состоится в пятницу.
Юрий Огульник поступил в студию Студенческого театра МГУ в 1982 году. Затем он продолжил работу в театре МОСТ, где прослужил более 40 лет и сыграл более 60 ролей.
Артист дебютировал в спектакле "Счастливый неудачник", также играл в "Непобедимой Армаде", "Вальпургиевой ночи", "Трех Иванах" и многих других.
 
КультураЮрий ОгульникКультураРоссияМосква
 
 
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