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Умер актер театра МОСТ Юрий Огульник

Умер актер театра МОСТ Юрий Огульник - РИА Новости, 27.07.2021

Умер актер театра МОСТ Юрий Огульник

Актер Юрий Огульник умер на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре МОСТ. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:45

2021-07-27T17:45

2021-07-27T17:52

юрий огульник

культура

культура

россия

москва

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Актер Юрий Огульник умер на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре МОСТ.Прощание с артистом, по предварительным данным, состоится в пятницу.Юрий Огульник поступил в студию Студенческого театра МГУ в 1982 году. Затем он продолжил работу в театре МОСТ, где прослужил более 40 лет и сыграл более 60 ролей.Артист дебютировал в спектакле "Счастливый неудачник", также играл в "Непобедимой Армаде", "Вальпургиевой ночи", "Трех Иванах" и многих других.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий огульник, культура, россия, москва