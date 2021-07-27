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Умер актер театра МОСТ Юрий Огульник
Умер актер театра МОСТ Юрий Огульник - РИА Новости, 27.07.2021
Умер актер театра МОСТ Юрий Огульник
Актер Юрий Огульник умер на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре МОСТ. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:45
2021-07-27T17:45
2021-07-27T17:52
юрий огульник
культура
культура
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москва
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Актер Юрий Огульник умер на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре МОСТ.Прощание с артистом, по предварительным данным, состоится в пятницу.Юрий Огульник поступил в студию Студенческого театра МГУ в 1982 году. Затем он продолжил работу в театре МОСТ, где прослужил более 40 лет и сыграл более 60 ролей.Артист дебютировал в спектакле "Счастливый неудачник", также играл в "Непобедимой Армаде", "Вальпургиевой ночи", "Трех Иванах" и многих других.
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юрий огульник, культура, россия, москва
17:45 27.07.2021 (обновлено: 17:52 27.07.2021)
Умер актер театра МОСТ Юрий Огульник
Актер театра МОСТ Юрий Огульник умер на 77-м году жизни