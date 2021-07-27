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Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом

Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом - РИА Новости, 27.07.2021

Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом

Актер театра и кино Вадим Андреев попал в ДТП с КамАЗом во время прогулки на велосипеде. Об этом он рассказал в интервью "СтарХит". РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:50

2021-07-27T14:50

2021-07-27T15:21

вадим андреев

культура

кадетство (сериал)

происшествия

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Актер театра и кино Вадим Андреев попал в ДТП с КамАЗом во время прогулки на велосипеде. Об этом он рассказал в интервью "СтарХит".По его словам, инцидент произошел на днях. Артист считает, что ему повезло, так как он отделался ушибами и испугом.Андреев наиболее известен своими ролями в картинах "У матросов нет вопросов" (1980), "ТАСС уполномочен заявить..." (1984), "Дети Арбата" (2004), "Кармелита" (2005), "Кадетство" (2006), "Ранетки" (2008), "Молодежка" (2013).

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим андреев, кадетство (сериал), происшествия