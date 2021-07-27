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Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом
Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом - РИА Новости, 27.07.2021
Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом
Актер театра и кино Вадим Андреев попал в ДТП с КамАЗом во время прогулки на велосипеде. Об этом он рассказал в интервью "СтарХит". РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:50
2021-07-27T14:50
2021-07-27T15:21
вадим андреев
культура
кадетство (сериал)
происшествия
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Актер театра и кино Вадим Андреев попал в ДТП с КамАЗом во время прогулки на велосипеде. Об этом он рассказал в интервью "СтарХит".По его словам, инцидент произошел на днях. Артист считает, что ему повезло, так как он отделался ушибами и испугом.Андреев наиболее известен своими ролями в картинах "У матросов нет вопросов" (1980), "ТАСС уполномочен заявить..." (1984), "Дети Арбата" (2004), "Кармелита" (2005), "Кадетство" (2006), "Ранетки" (2008), "Молодежка" (2013).
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вадим андреев, кадетство (сериал), происшествия
14:50 27.07.2021 (обновлено: 15:21 27.07.2021)
Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом
Сыгравший в сериалах "Кадетство" и "Молодежка" актер Вадим Андреев попал в ДТП с КамАЗом
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Актер театра и кино Вадим Андреев
попал в ДТП с КамАЗом во время прогулки на велосипеде. Об этом он рассказал в интервью "СтарХит"
.
По его словам, инцидент произошел на днях. Артист считает, что ему повезло, так как он отделался ушибами и испугом.
"Все со мной хорошо, спасибо! КамАЗ цел, и я тоже!" — заявил актер и призвал поклонников не беспокоиться.
Андреев наиболее известен своими ролями в картинах "У матросов нет вопросов" (1980), "ТАСС уполномочен заявить..." (1984), "Дети Арбата" (2004), "Кармелита" (2005), "Кадетство" (2006), "Ранетки" (2008), "Молодежка" (2013).