Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210727/akter-1743107253.html
Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом
Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом - РИА Новости, 27.07.2021
Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом
Актер театра и кино Вадим Андреев попал в ДТП с КамАЗом во время прогулки на велосипеде. Об этом он рассказал в интервью "СтарХит". РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:50
2021-07-27T15:21
вадим андреев
культура
кадетство (сериал)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743106019_0:109:3170:1892_1920x0_80_0_0_de6fbb588434f730b87117852f81cbdf.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Актер театра и кино Вадим Андреев попал в ДТП с КамАЗом во время прогулки на велосипеде. Об этом он рассказал в интервью "СтарХит".По его словам, инцидент произошел на днях. Артист считает, что ему повезло, так как он отделался ушибами и испугом.Андреев наиболее известен своими ролями в картинах "У матросов нет вопросов" (1980), "ТАСС уполномочен заявить..." (1984), "Дети Арбата" (2004), "Кармелита" (2005), "Кадетство" (2006), "Ранетки" (2008), "Молодежка" (2013).
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743106019_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_83bd19c6b641c9fad341ffb81e06abdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вадим андреев, кадетство (сериал), происшествия
14:50 27.07.2021 (обновлено: 15:21 27.07.2021)
 
Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом

Сыгравший в сериалах "Кадетство" и "Молодежка" актер Вадим Андреев попал в ДТП с КамАЗом

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Вадим Андреев
Актер Вадим Андреев - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Актер театра и кино Вадим Андреев попал в ДТП с КамАЗом во время прогулки на велосипеде. Об этом он рассказал в интервью "СтарХит".
По его словам, инцидент произошел на днях. Артист считает, что ему повезло, так как он отделался ушибами и испугом.

"Все со мной хорошо, спасибо! КамАЗ цел, и я тоже!" — заявил актер и призвал поклонников не беспокоиться.

Андреев наиболее известен своими ролями в картинах "У матросов нет вопросов" (1980), "ТАСС уполномочен заявить..." (1984), "Дети Арбата" (2004), "Кармелита" (2005), "Кадетство" (2006), "Ранетки" (2008), "Молодежка" (2013).
 
КультураВадим АндреевКадетство (сериал)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
15:25В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
15:18На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
15:16Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место
15:10"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
15:09Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
15:08В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
15:08Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
15:02Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
15:01ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет
14:59В Госдуме призвали Анкару сформировать четкую позицию по Крыму
14:55Путин заявил о незначительной инфляции в России
14:54Эрнст назвал церемонию открытия Олимпиады в Токио "достаточно минорной"
14:52Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики
14:51В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей
14:50Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом
14:50В Белоруссии мужчину приговорили к десяти годам колонии за поджог танка
14:48"СР — За правду" отказалась подписать с ЕР соглашение за безопасные выборы
14:46ФСИН опровергла информацию об издевательствах над осужденным в Ангарске
14:44В Литве политика Палецкиса признали виновным в шпионаже в пользу России
Лента новостейМолния