https://ria.ru/20210727/aist-1743080602.html

Аист сбежал из орнитария в Москве и сразу "сдался" полиции

Аист сбежал из орнитария в Москве и сразу "сдался" полиции - РИА Новости, 27.07.2021

Аист сбежал из орнитария в Москве и сразу "сдался" полиции

Живущий в орнитарии в Сокольниках аист Лорд с поврежденным крылом смог улететь из парка, но почти тут же сел на входе в районное ОВД и "сдался" полицейским, те... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:37

2021-07-27T12:37

2021-07-27T12:37

сокольники (парк)

москва

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Живущий в орнитарии в Сокольниках аист Лорд с поврежденным крылом смог улететь из парка, но почти тут же сел на входе в районное ОВД и "сдался" полицейским, те вернули его специалистам, сообщил РИА Новости орнитолог, руководитель проекта "Орнитарий" в парке Сокольники Вадим Мишин.По словам орнитолога, аист Лорд живет в орнитарии более 6 лет, поступил с пулевым ранением крыла, перенес операцию. Косточка срослась, но летать после ранения может недалеко. Поэтому птица находилась в открытом вольере, не была ограничена в своих перемещениях."23 числа, в пятницу, вдруг поднялся на крыло и полетел. Мы думали: всё, улетел. А он направился прямым ходом в сторону Сокольнического отделения внутренних дел. Прилетел к входу практически, сел и сдался властям. Полицейские отнеслись к нему добродушно, они знают наш орнитарий, наших птиц. Поняли, что наш клиент, и чтобы с ним ничего не случилось, его посадили в "обезьянник" в отдельную камеру и сообщили по рации службе безопасности парка... Служба безопасности сообщила нам, пришел наш сотрудник и аист вернулся в орнитарий", - рассказал Мишин.Он уточнил, что сейчас аист находится в открытом вольере, под замок после "побега" сажать его не собираются. Но если будет разлетываться, то обещают за птицей присматривать."Он не собирался сбежать от нас. Но это птица, им хочется побегать, полетать. Видимо, что-то взыграло, и он полетел - почему не полететь. Это непредсказуемые вещи", - пояснил причину "побега" собеседник агентства.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сокольники (парк), москва