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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 26.07.2021
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 27 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T08:11
2021-07-26T08:11
2021-07-26T08:11
александр синенков
москва
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 27 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление существенно не изменится и составит 753 миллиметра ртутного столба.
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александр синенков, москва, общество
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В понедельник в Москве ожидается переменная облачность и до плюс 27 градусов