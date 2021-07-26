https://ria.ru/20210726/zhara-1742858505.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 26.07.2021

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Переменная облачность, без осадков и до плюс 27 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T08:11

2021-07-26T08:11

2021-07-26T08:11

александр синенков

москва

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 27 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление существенно не изменится и составит 753 миллиметра ртутного столба.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, москва, общество