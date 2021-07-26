https://ria.ru/20210726/zemletryasenie-1742942054.html

У берегов Индонезии произошло второе за день землетрясение

У берегов Индонезии произошло второе за день землетрясение - РИА Новости, 26.07.2021

У берегов Индонезии произошло второе за день землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья острова Сулавеси в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T15:27

2021-07-26T15:27

2021-07-26T15:37

индонезия

землетрясение

в мире

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья острова Сулавеси в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Изначально сообщалось о землетрясении магнитудой 6,6.Землетрясение было зафиксировано в 12.09 по времени UTC (15.09 мск). Эпицентр располагался в 97 километрах к юго-востоку от города Лувук. Очаг залегал на глубине 10,7 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Американский тихоокеанский центр по предупреждению о цунами (PTWC) после землетрясения сообщил, что угрозы цунами нет.

https://ria.ru/20210724/zemletryasenie-1742707642.html

индонезия

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индонезия, землетрясение, в мире