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У берегов Индонезии произошло второе за день землетрясение
У берегов Индонезии произошло второе за день землетрясение - РИА Новости, 26.07.2021
У берегов Индонезии произошло второе за день землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья острова Сулавеси в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T15:27
2021-07-26T15:27
2021-07-26T15:37
индонезия
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья острова Сулавеси в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Изначально сообщалось о землетрясении магнитудой 6,6.Землетрясение было зафиксировано в 12.09 по времени UTC (15.09 мск). Эпицентр располагался в 97 километрах к юго-востоку от города Лувук. Очаг залегал на глубине 10,7 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Американский тихоокеанский центр по предупреждению о цунами (PTWC) после землетрясения сообщил, что угрозы цунами нет.
https://ria.ru/20210724/zemletryasenie-1742707642.html
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индонезия, землетрясение, в мире
15:27 26.07.2021 (обновлено: 15:37 26.07.2021)
У берегов Индонезии произошло второе за день землетрясение
Геологическая служба США: второе за день землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии