Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/zagranpasport-1742987451.html
Адвокаты назвали идею об изъятии загранпаспортов у должников недоработанной
Адвокаты назвали идею об изъятии загранпаспортов у должников недоработанной - РИА Новости, 26.07.2021
Адвокаты назвали идею об изъятии загранпаспортов у должников недоработанной
Проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж, нуждается в доработке, считают опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T18:44
2021-07-26T18:44
должники
игорь ким
владимир груздев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/122724/05/1227240544_0:567:1628:1483_1920x0_80_0_0_6545d225db62839de8e552bcdd8c302a.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж, нуждается в доработке, считают опрошенные РИА Новости адвокаты.Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал РИА Новости, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу. Документу еще предстоит пройти одобрение в Госдуме."Начнем с того, что у многих людей сейчас на руках несколько заграничных паспортов, а у кого-то есть и вид на жительство в других странах и гражданство. Один из них можно сдать, а по другому спокойно улететь. Эти люди опять оказываются за пределами правового поля", - сказал адвокат и член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Игорь Ким.На то, что при реализации данного законопроекта на приставов ляжет серьезная нагрузка, обратила внимание адвокат Ангелина Баркова."Это однозначно серьезно загрузит приставов, на которых и так возложено много обязанностей. С ними и так сейчас очень сложно работать. Я предполагаю, что дополнительная работа приставов будет оплачиваться из госпошлины, которую человеку придется платить, чтобы вернуть паспорт. На этот случай в налоговом кодексе должно появиться примечание о налоговой госпошлине для выдачи паспорта обратно", - сказала Баркова.Адвокат Ким считает, что проект сможет достичь своей цели - добиться реальных выплат долгов, если будет автоматизирован."В случае если гражданин заявляет об утере или просто не предоставляет заграничный паспорт, нужно просто в автоматическом режиме аннулировать все его паспорта через систему ФНС… Нужно организовать систему, которая будет аннулировать документы в упрощенном порядке, чтобы нагрузка не ложилась на приставов. У нас есть базы данных, чтобы как раз регулировать такие ситуации", - предложил эксперт.
https://ria.ru/20210530/alimenty-1734775986.html
https://ria.ru/20210225/vzyskanie-1599007423.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/122724/05/1227240544_0:414:1628:1635_1920x0_80_0_0_d5d370d19d14210d73b51f523c4c8492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
должники, игорь ким, владимир груздев, общество
18:44 26.07.2021
 
Адвокаты назвали идею об изъятии загранпаспортов у должников недоработанной

Адвокаты: проект об изъятии загранпаспортов у должников нуждается в доработке

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкП/к, посвященная выпуску биометрических загранпаспортов граждан РФ
П/к, посвященная выпуску биометрических загранпаспортов граждан РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж, нуждается в доработке, считают опрошенные РИА Новости адвокаты.
Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал РИА Новости, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу. Документу еще предстоит пройти одобрение в Госдуме.
Разведенные родители с сыном у адвоката - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 04:03
Составлен "портрет" среднестатистического должника по алиментам
"Начнем с того, что у многих людей сейчас на руках несколько заграничных паспортов, а у кого-то есть и вид на жительство в других странах и гражданство. Один из них можно сдать, а по другому спокойно улететь. Эти люди опять оказываются за пределами правового поля", - сказал адвокат и член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Игорь Ким.
На то, что при реализации данного законопроекта на приставов ляжет серьезная нагрузка, обратила внимание адвокат Ангелина Баркова.
"Это однозначно серьезно загрузит приставов, на которых и так возложено много обязанностей. С ними и так сейчас очень сложно работать. Я предполагаю, что дополнительная работа приставов будет оплачиваться из госпошлины, которую человеку придется платить, чтобы вернуть паспорт. На этот случай в налоговом кодексе должно появиться примечание о налоговой госпошлине для выдачи паспорта обратно", - сказала Баркова.
Рейд судебных приставов по выявлению должников в сфере ЖКХ - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 21:21
Как взыскать долг с физического лица — способы вернуть деньги с должника
Адвокат Ким считает, что проект сможет достичь своей цели - добиться реальных выплат долгов, если будет автоматизирован.
"В случае если гражданин заявляет об утере или просто не предоставляет заграничный паспорт, нужно просто в автоматическом режиме аннулировать все его паспорта через систему ФНС… Нужно организовать систему, которая будет аннулировать документы в упрощенном порядке, чтобы нагрузка не ложилась на приставов. У нас есть базы данных, чтобы как раз регулировать такие ситуации", - предложил эксперт.
 
должникиИгорь КимВладимир ГруздевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49Синоптики ожидают до +30 градусов в Москве во вторник
07:38В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
Лента новостейМолния