https://ria.ru/20210726/zagranpasport-1742987451.html

Адвокаты назвали идею об изъятии загранпаспортов у должников недоработанной

Адвокаты назвали идею об изъятии загранпаспортов у должников недоработанной - РИА Новости, 26.07.2021

Адвокаты назвали идею об изъятии загранпаспортов у должников недоработанной

Проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж, нуждается в доработке, считают опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:44

2021-07-26T18:44

2021-07-26T18:44

должники

игорь ким

владимир груздев

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж, нуждается в доработке, считают опрошенные РИА Новости адвокаты.Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал РИА Новости, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу. Документу еще предстоит пройти одобрение в Госдуме."Начнем с того, что у многих людей сейчас на руках несколько заграничных паспортов, а у кого-то есть и вид на жительство в других странах и гражданство. Один из них можно сдать, а по другому спокойно улететь. Эти люди опять оказываются за пределами правового поля", - сказал адвокат и член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Игорь Ким.На то, что при реализации данного законопроекта на приставов ляжет серьезная нагрузка, обратила внимание адвокат Ангелина Баркова."Это однозначно серьезно загрузит приставов, на которых и так возложено много обязанностей. С ними и так сейчас очень сложно работать. Я предполагаю, что дополнительная работа приставов будет оплачиваться из госпошлины, которую человеку придется платить, чтобы вернуть паспорт. На этот случай в налоговом кодексе должно появиться примечание о налоговой госпошлине для выдачи паспорта обратно", - сказала Баркова.Адвокат Ким считает, что проект сможет достичь своей цели - добиться реальных выплат долгов, если будет автоматизирован."В случае если гражданин заявляет об утере или просто не предоставляет заграничный паспорт, нужно просто в автоматическом режиме аннулировать все его паспорта через систему ФНС… Нужно организовать систему, которая будет аннулировать документы в упрощенном порядке, чтобы нагрузка не ложилась на приставов. У нас есть базы данных, чтобы как раз регулировать такие ситуации", - предложил эксперт.

https://ria.ru/20210530/alimenty-1734775986.html

https://ria.ru/20210225/vzyskanie-1599007423.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

должники, игорь ким, владимир груздев, общество