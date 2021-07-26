https://ria.ru/20210726/yuta-1742861125.html

В штате Юта 20 автомобилей столкнулись из-за пыльной бури, есть погибшие

В штате Юта 20 автомобилей столкнулись из-за пыльной бури, есть погибшие - РИА Новости, 26.07.2021

В штате Юта 20 автомобилей столкнулись из-за пыльной бури, есть погибшие

Пыльная буря в штате Юта привела к серии ДТП, жертвами которых стали семь человек, сообщают местные власти. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T08:44

2021-07-26T08:44

2021-07-26T12:33

юта

сша

происшествия

в мире

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пыльная буря в штате Юта привела к серии ДТП, жертвами которых стали семь человек, сообщают местные власти.По данным департамента общественной безопасности Юты, это произошло днем 25 июля в округе Миллард, к западу от небольшого города Кенош. Пыль, поднятая сильным ветром, ухудшила видимость на дороге, из-за чего столкнулись два десятка автомобилей.Несколько человек получили травмы, некоторых доставили в больницы в критическом состоянии. На место прибыли машины скорой помощи, пострадавших перевозили и по воздуху.На магистрали приостановили движение в южном направлении. Дорожный патруль Юты позвал на помощь служащих из других городов.

юта

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юта, сша, происшествия, в мире