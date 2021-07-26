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В штате Юта 20 автомобилей столкнулись из-за пыльной бури, есть погибшие
В штате Юта 20 автомобилей столкнулись из-за пыльной бури, есть погибшие - РИА Новости, 26.07.2021
В штате Юта 20 автомобилей столкнулись из-за пыльной бури, есть погибшие
Пыльная буря в штате Юта привела к серии ДТП, жертвами которых стали семь человек, сообщают местные власти. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T08:44
2021-07-26T08:44
2021-07-26T12:33
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пыльная буря в штате Юта привела к серии ДТП, жертвами которых стали семь человек, сообщают местные власти.По данным департамента общественной безопасности Юты, это произошло днем 25 июля в округе Миллард, к западу от небольшого города Кенош. Пыль, поднятая сильным ветром, ухудшила видимость на дороге, из-за чего столкнулись два десятка автомобилей.Несколько человек получили травмы, некоторых доставили в больницы в критическом состоянии. На место прибыли машины скорой помощи, пострадавших перевозили и по воздуху.На магистрали приостановили движение в южном направлении. Дорожный патруль Юты позвал на помощь служащих из других городов.
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юта, сша, происшествия, в мире
08:44 26.07.2021 (обновлено: 12:33 26.07.2021)
В штате Юта 20 автомобилей столкнулись из-за пыльной бури, есть погибшие
Пыльная буря в американском штате Юта привела к столкновению 20 автомобилей, семь человек погибли
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Пыльная буря в штате Юта
привела к серии ДТП, жертвами которых стали семь человек, сообщают местные власти.
По данным департамента общественной безопасности Юты, это произошло днем 25 июля в округе Миллард, к западу от небольшого города Кенош. Пыль, поднятая сильным ветром, ухудшила видимость на дороге, из-за чего столкнулись два десятка автомобилей.
Несколько человек получили травмы, некоторых доставили в больницы в критическом состоянии. На место прибыли машины скорой помощи, пострадавших перевозили и по воздуху.
На магистрали приостановили движение в южном направлении. Дорожный патруль Юты позвал на помощь служащих из других городов.