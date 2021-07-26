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Атомный подводный крейсер "Красноярск" спустят на воду 30 июля
Атомный подводный крейсер "Красноярск" спустят на воду 30 июля - РИА Новости, 26.07.2021
Атомный подводный крейсер "Красноярск" спустят на воду 30 июля
Вторую серийную атомную подлодку новейшего проекта "Ясень-М" (885М) "Красноярск" спустят на воду 30 июля на северодвинском предприятии "Севмаш", сообщил... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:36
2021-07-26T16:36
николай евменов
объединенная судостроительная корпорация
севмаш
северодвинск
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Вторую серийную атомную подлодку новейшего проекта "Ясень-М" (885М) "Красноярск" спустят на воду 30 июля на северодвинском предприятии "Севмаш", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Атомный подводный ракетный крейсер "Красноярск" (проект 885 "Ясень-М") будет торжественно спущен на воду 30 июля в Северодвинске на предприятии АО ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию)", - говорится в сообщении.Отмечается, что руководить мероприятием будет главком Военно-морского флота России Николай Евменов. В церемонии также примут участие руководство ОСК, представители администраций Архангельской области, Северодвинска и Красноярска, сотрудники предприятий кооперации.Первую субмарину проекта 885М "Казань" флот получил 7 мая 2021 года. До этого в состав ВМФ вошел крейсер "Северодвинск", построенный по изначальному проекту "Ясень". Следующая подводная лодка (первая серийная) "Новосибирск" была спущена на воду в конце 2019 года. Она также должна войти в состав флота в 2021 году.Атомные подводные крейсеры "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" находятся на стапелях завода. Седьмую и восьмую такие подлодки заложили 20 июля 2020 года. Они получили названия "Владивосток" и "Воронеж". Как сообщал РИА Новости Рахманов, их передадут флоту на рубеже 2027-2028 годов.
https://ria.ru/20201222/avianosets-1590470682.html
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николай евменов, объединенная судостроительная корпорация, севмаш, северодвинск, вмф рф
16:36 26.07.2021
 
Атомный подводный крейсер "Красноярск" спустят на воду 30 июля

Атомный подводный крейсер "Красноярск" проекта "Ясень-М" спустят на воду 30 июля

© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта Ясень-М - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : СЕВМАШ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Вторую серийную атомную подлодку новейшего проекта "Ясень-М" (885М) "Красноярск" спустят на воду 30 июля на северодвинском предприятии "Севмаш", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Атомный подводный ракетный крейсер "Красноярск" (проект 885 "Ясень-М") будет торжественно спущен на воду 30 июля в Северодвинске на предприятии АО ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что руководить мероприятием будет главком Военно-морского флота России Николай Евменов. В церемонии также примут участие руководство ОСК, представители администраций Архангельской области, Северодвинска и Красноярска, сотрудники предприятий кооперации.
Первую субмарину проекта 885М "Казань" флот получил 7 мая 2021 года. До этого в состав ВМФ вошел крейсер "Северодвинск", построенный по изначальному проекту "Ясень". Следующая подводная лодка (первая серийная) "Новосибирск" была спущена на воду в конце 2019 года. Она также должна войти в состав флота в 2021 году.
Атомные подводные крейсеры "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" находятся на стапелях завода. Седьмую и восьмую такие подлодки заложили 20 июля 2020 года. Они получили названия "Владивосток" и "Воронеж". Как сообщал РИА Новости Рахманов, их передадут флоту на рубеже 2027-2028 годов.
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Николай ЕвменовОбъединенная судостроительная корпорацияСевмашСеверодвинскВМФ РФ
 
 
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