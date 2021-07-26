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Кандидата в депутаты от "Яблока" задержали в Москве
Кандидата в депутаты от "Яблока" задержали в Москве - РИА Новости, 26.07.2021
Кандидата в депутаты от "Яблока" задержали в Москве
Выдвинутого в депутаты Госдумы от "Яблока" по 197 одномандатному округу Кирилла Гончарова полиция задержала на встрече с избирателями в Москве, позднее его... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T23:52
2021-07-26T23:52
2021-07-26T23:52
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Выдвинутого в депутаты Госдумы от "Яблока" по 197 одномандатному округу Кирилла Гончарова полиция задержала на встрече с избирателями в Москве, позднее его отпустили из ОВД, сообщает пресс-служба партии."Кандидат в депутаты Госдумы от "Яблока" по 197 одномандатному округу (Москва) Кирилл Гончаров задержан полицией на встрече с избирателями", - говорится в сообщении пресс-службы.Сообщалось, что его оставляют в ОВД Дорогомилово до утра.Позднее стало известно, что Гончарова отпустили из ОВД."Меня отпустили из ОВД, по статье о мелком хулиганстве "выраженном в явном неуважении к обществу, посредством нецензурной брани". Двух волонтеров моего штаба Антона Сурина и Ивана Дорофеева оставили до утра по (статье КоАП РФ – ред.) 19,3. Сейчас к ним внутрь вошёл адвокат", - цитирует пресс-служба партии Гончарова.
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россия, яблоко, госдума рф, москва, происшествия
Кандидата в депутаты от "Яблока" задержали в Москве
Выдвинутого в депутаты ГД от "Яблока" Кирилла Гончарова отпустили после задержания в Москве