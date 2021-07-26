https://ria.ru/20210726/windows-1742895522.html

Эксперты предупредили о поддельной ОС Windows 11

Эксперты предупредили о поддельной ОС Windows 11 - РИА Новости, 26.07.2021

Эксперты предупредили о поддельной ОС Windows 11

В Сети появился образ поддельной версии операционной системы Windows 11, который содержит вредоносное ПО. О новой уловке кибермошенников сообщает "Лаборатория... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:12

2021-07-26T12:12

2021-07-26T12:22

наука

windows

microsoft corporation

лаборатория касперского

технологии

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Сети появился образ поддельной версии операционной системы Windows 11, который содержит вредоносное ПО. О новой уловке кибермошенников сообщает "Лаборатория Касперского".Хакеры маскируют свою сборку под предварительный вариант Windows 11, распространяя его на сайтах с пиратским софтом. Файл под названием "86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe" тщательно воспроизводит атрибуты оригинального установщика, его размер составляет 1,75 гигабайта.При открытии запускается окно, напоминающее стандартный мастер установки Windows, который загрузит другой файл. В нем и содержится массив вредоносного софта (трояны, эксплойты и рекламные надстройки). Естественно, что новой ОС пользователь не получит.Эксперты "Касперского" советуют устанавливать сборки Windows 11 только с официального сайта Microsoft, предварительно став участником программы Windows Insider.

https://ria.ru/20210722/windows-1742346164.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, лаборатория касперского, технологии