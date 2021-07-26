https://ria.ru/20210726/windows-1742895522.html
Эксперты предупредили о поддельной ОС Windows 11
Эксперты предупредили о поддельной ОС Windows 11 - РИА Новости, 26.07.2021
Эксперты предупредили о поддельной ОС Windows 11
В Сети появился образ поддельной версии операционной системы Windows 11, который содержит вредоносное ПО. О новой уловке кибермошенников сообщает "Лаборатория... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:12
2021-07-26T12:12
2021-07-26T12:22
наука
windows
microsoft corporation
лаборатория касперского
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738622204_0:5:1786:1010_1920x0_80_0_0_822911df1404f5b22ae7253d00085bc8.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Сети появился образ поддельной версии операционной системы Windows 11, который содержит вредоносное ПО. О новой уловке кибермошенников сообщает "Лаборатория Касперского".Хакеры маскируют свою сборку под предварительный вариант Windows 11, распространяя его на сайтах с пиратским софтом. Файл под названием "86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe" тщательно воспроизводит атрибуты оригинального установщика, его размер составляет 1,75 гигабайта.При открытии запускается окно, напоминающее стандартный мастер установки Windows, который загрузит другой файл. В нем и содержится массив вредоносного софта (трояны, эксплойты и рекламные надстройки). Естественно, что новой ОС пользователь не получит.Эксперты "Касперского" советуют устанавливать сборки Windows 11 только с официального сайта Microsoft, предварительно став участником программы Windows Insider.
https://ria.ru/20210722/windows-1742346164.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738622204_217:0:1569:1014_1920x0_80_0_0_3928f8a5f691ceebe2bb827652e49e8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
windows, microsoft corporation, лаборатория касперского, технологии