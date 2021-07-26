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Наука
https://ria.ru/20210726/windows-1742895522.html
Эксперты предупредили о поддельной ОС Windows 11
Эксперты предупредили о поддельной ОС Windows 11 - РИА Новости, 26.07.2021
Эксперты предупредили о поддельной ОС Windows 11
В Сети появился образ поддельной версии операционной системы Windows 11, который содержит вредоносное ПО. О новой уловке кибермошенников сообщает "Лаборатория... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:12
2021-07-26T12:22
наука
windows
microsoft corporation
лаборатория касперского
технологии
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Сети появился образ поддельной версии операционной системы Windows 11, который содержит вредоносное ПО. О новой уловке кибермошенников сообщает "Лаборатория Касперского".Хакеры маскируют свою сборку под предварительный вариант Windows 11, распространяя его на сайтах с пиратским софтом. Файл под названием "86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe" тщательно воспроизводит атрибуты оригинального установщика, его размер составляет 1,75 гигабайта.При открытии запускается окно, напоминающее стандартный мастер установки Windows, который загрузит другой файл. В нем и содержится массив вредоносного софта (трояны, эксплойты и рекламные надстройки). Естественно, что новой ОС пользователь не получит.Эксперты "Касперского" советуют устанавливать сборки Windows 11 только с официального сайта Microsoft, предварительно став участником программы Windows Insider.
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windows, microsoft corporation, лаборатория касперского, технологии
12:12 26.07.2021 (обновлено: 12:22 26.07.2021)
 

Эксперты предупредили о поддельной ОС Windows 11

© MicrosoftWindows 11
Windows 11
© Microsoft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Сети появился образ поддельной версии операционной системы Windows 11, который содержит вредоносное ПО. О новой уловке кибермошенников сообщает "Лаборатория Касперского".
Хакеры маскируют свою сборку под предварительный вариант Windows 11, распространяя его на сайтах с пиратским софтом. Файл под названием "86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe" тщательно воспроизводит атрибуты оригинального установщика, его размер составляет 1,75 гигабайта.
При открытии запускается окно, напоминающее стандартный мастер установки Windows, который загрузит другой файл. В нем и содержится массив вредоносного софта (трояны, эксплойты и рекламные надстройки). Естественно, что новой ОС пользователь не получит.
Эксперты "Касперского" советуют устанавливать сборки Windows 11 только с официального сайта Microsoft, предварительно став участником программы Windows Insider.
Windows 11
22 июля, 11:53Наука
Из Windows 11 исчезла важная функция
 
НаукаWindowsMicrosoft CorporationЛаборатория КасперскогоТехнологии
 
 
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