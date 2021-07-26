ЦИК зарегистрировал федеральный список "Гражданской платформы"
ЦИК зарегистрировал федеральный список "Гражданской платформы" из 234 кандидатов в депутаты Госдумы
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый партией "Гражданская платформа", следует из постановления ЦИК.
"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый партией "Гражданская платформа" в количестве 234 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК в субботу.
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Из федерального списка кандидатов исключены восемь человек из-за неуказания сведений об имеющейся у них судимости.
Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.
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Центризбирком ранее заверил федеральный список кандидатов "Гражданской платформы" и список кандидатов по одномандатным округам.
Лидером федеральной части списка стал председатель федерального политкомитета "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов, в тройку также вошли его заместитель Сергей Милицкий и секретарь федерального политкомитета Валерий Вакарюк.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.