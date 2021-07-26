https://ria.ru/20210726/vybory-1742885134.html

ЦИК зарегистрировал федеральный список "Гражданской платформы"

ЦИК зарегистрировал федеральный список "Гражданской платформы" - РИА Новости, 26.07.2021

ЦИК зарегистрировал федеральный список "Гражданской платформы"

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый партией "Гражданская платформа", следует из постановления ЦИК. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:22

2021-07-26T11:22

2021-07-26T11:22

россия

рифат шайхутдинов

гражданская платформа (россия)

выборы в государственную думу

госдума рф

политика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый партией "Гражданская платформа", следует из постановления ЦИК."Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый партией "Гражданская платформа" в количестве 234 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК в субботу.Из федерального списка кандидатов исключены восемь человек из-за неуказания сведений об имеющейся у них судимости.Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.Центризбирком ранее заверил федеральный список кандидатов "Гражданской платформы" и список кандидатов по одномандатным округам.Лидером федеральной части списка стал председатель федерального политкомитета "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов, в тройку также вошли его заместитель Сергей Милицкий и секретарь федерального политкомитета Валерий Вакарюк.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210720/golosovanie-1742015018.html

https://ria.ru/20210724/grudinin-1742687399.html

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россия, рифат шайхутдинов, гражданская платформа (россия), выборы в государственную думу, госдума рф, политика