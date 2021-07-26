https://ria.ru/20210726/vto-1743007253.html

ВТО заявила о слабых подвижках в переговорах об отмене патентов на вакцины

ВТО заявила о слабых подвижках в переговорах об отмене патентов на вакцины - РИА Новости, 26.07.2021

ВТО заявила о слабых подвижках в переговорах об отмене патентов на вакцины

Переговоры во Всемирной торговой организации (ВТО), касающиеся соглашения об отказе от патентов на вакцины против коронавируса, продвигаются крайне медленно,... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T20:56

2021-07-26T20:56

2021-07-26T20:56

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

всемирная торговая организация (вто)

африка

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оон

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ЖЕНЕВА, 26 июл - РИА Новости. Переговоры во Всемирной торговой организации (ВТО), касающиеся соглашения об отказе от патентов на вакцины против коронавируса, продвигаются крайне медленно, заявила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.Предложение приостановить действие патентов на препараты от коронавируса было выдвинуто Индией и ЮАР в ВТО в 2020 году. Дебаты в ВТО ранее были вызваны опасениями, что развитые страны серьезно опережают другие государства по темпам вакцинации. Оконджо-Ивеала говорила, что рассчитывает, что страны-участницы ВТО примут решение по вопросу отказа от патентов на вакцины от коронавируса к моменту проведения 12-й министерской конференции ВТО, которая состоится в конце ноября-начале декабря."Мы перешли от дебатов к переговорам по тексту соглашения. Таким образом, его сторонники, те, кто хочет отказа, выдвинули текст на обсуждение, так что это будет соглашение, и оно должно быть достигнуто. Но я должна сказать вам, что это продвигается очень медленно", - сказала глава ВТО в ходе онлайн-конференции, организованной Экономической комиссией ООН для Африки.Оконджо-Ивеала подчеркнула, что странам-участницам ВТО необходимо прагматичное соглашение, которое позволит развивающимся странам получить доступ к технологиям и не будет препятствовать развитию исследований и инноваций.

https://ria.ru/20210726/issledovanie-1742981728.html

африка

юар

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, всемирная торговая организация (вто), африка, юар, оон, индия