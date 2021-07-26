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Чубайс оценил потенциал экспорта водорода из России в ЕС
Чубайс оценил потенциал экспорта водорода из России в ЕС - РИА Новости, 26.07.2021
Чубайс оценил потенциал экспорта водорода из России в ЕС
Объемы поставок водорода из России в ЕС к 2030 году могут достичь, как минимум, 20-30 миллиардов долларов, заявил специальный представитель президента РФ по... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:10
2021-07-26T14:10
россия
анатолий чубайс
технологии
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Объемы поставок водорода из России в ЕС к 2030 году могут достичь, как минимум, 20-30 миллиардов долларов, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс."Мне кажется, что масштабы этой возможности (поставок водорода в ЕС - ред.) для России в годовом исчислении к 2030 году приближаются к цифре 20-30 миллиардов долларов, как минимум", - сказал Чубайс на семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?".Чиновник отметил, что ЕС намерено к 2030 году увеличить рынок водорода до 10 миллионов тонн в год, из которых половину надо будет покрывать за счет импорта. Это создает отличные возможности для российского бизнеса, так как в России существует разветвленная сеть трубопроводов, которую можно использовать для поставок этого вида топлива без какой-либо модернизации. По мнению Чубайса, Россия обладает возможностями производить водородное топливо, а также очень дешевым способом его транспортировки."Российский водородный upstream - это национальный проект колоссального масштаба, который мы можем и должны развернуть в ближайшие, если не кварталы, то, по крайней мере, годы", - сказал Чубайс.
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россия, анатолий чубайс, технологии, экономика
14:10 26.07.2021
 
Чубайс оценил потенциал экспорта водорода из России в ЕС

Чубайс: к 2030 году Россия будет поставлять водород в ЕС на 20-30 миллиардов долларов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс
Специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Объемы поставок водорода из России в ЕС к 2030 году могут достичь, как минимум, 20-30 миллиардов долларов, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.
"Мне кажется, что масштабы этой возможности (поставок водорода в ЕС - ред.) для России в годовом исчислении к 2030 году приближаются к цифре 20-30 миллиардов долларов, как минимум", - сказал Чубайс на семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?".
АЗС - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 07:23
ISA: Россия может стать лидером по производству "зеленого" водорода
Чиновник отметил, что ЕС намерено к 2030 году увеличить рынок водорода до 10 миллионов тонн в год, из которых половину надо будет покрывать за счет импорта. Это создает отличные возможности для российского бизнеса, так как в России существует разветвленная сеть трубопроводов, которую можно использовать для поставок этого вида топлива без какой-либо модернизации. По мнению Чубайса, Россия обладает возможностями производить водородное топливо, а также очень дешевым способом его транспортировки.
"Российский водородный upstream - это национальный проект колоссального масштаба, который мы можем и должны развернуть в ближайшие, если не кварталы, то, по крайней мере, годы", - сказал Чубайс.
 
РоссияАнатолий ЧубайсТехнологииЭкономика
 
 
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