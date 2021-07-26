Чубайс оценил потенциал экспорта водорода из России в ЕС
Чубайс: к 2030 году Россия будет поставлять водород в ЕС на 20-30 миллиардов долларов
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Объемы поставок водорода из России в ЕС к 2030 году могут достичь, как минимум, 20-30 миллиардов долларов, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.
"Мне кажется, что масштабы этой возможности (поставок водорода в ЕС - ред.) для России в годовом исчислении к 2030 году приближаются к цифре 20-30 миллиардов долларов, как минимум", - сказал Чубайс на семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?".
Чиновник отметил, что ЕС намерено к 2030 году увеличить рынок водорода до 10 миллионов тонн в год, из которых половину надо будет покрывать за счет импорта. Это создает отличные возможности для российского бизнеса, так как в России существует разветвленная сеть трубопроводов, которую можно использовать для поставок этого вида топлива без какой-либо модернизации. По мнению Чубайса, Россия обладает возможностями производить водородное топливо, а также очень дешевым способом его транспортировки.
"Российский водородный upstream - это национальный проект колоссального масштаба, который мы можем и должны развернуть в ближайшие, если не кварталы, то, по крайней мере, годы", - сказал Чубайс.