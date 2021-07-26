https://ria.ru/20210726/vich-1742844073.html
В России снизилась заболеваемость ВИЧ
В России снизилась заболеваемость ВИЧ - РИА Новости, 26.07.2021
В России снизилась заболеваемость ВИЧ
Заболеваемость ВИЧ в России из расчета на 100 тысяч населения снизилась с 2015 года почти в 2 раза, в 2020 году она составила 35,8, следует из данных... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T03:04
2021-07-26T03:04
2021-07-26T03:04
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Заболеваемость ВИЧ в России из расчета на 100 тысяч населения снизилась с 2015 года почти в 2 раза, в 2020 году она составила 35,8, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.Всего в 2020 году диагноз ВИЧ впервые поставили 56,5 тысячи пациентов, годом ранее – 80 тысячам пациентов, уточняется в документе.Наибольшее число пациентов, кому впервые установили диагноз ВИЧ в 2020 году, из расчета на 100 тысяч населения отмечается в Кемеровской области, Пермском крае и Тюменской области, наименьшее – в республиках Калмыкия, Чечня и Смоленской области, отмечается в сборнике.
https://ria.ru/20210721/uchenye-1742126414.html
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россия, общество
В России снизилась заболеваемость ВИЧ
Заболеваемость ВИЧ в России снизилась за последние пять лет почти вдвое