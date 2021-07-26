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Минздрав одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"
Минздрав одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт" - РИА Новости, 26.07.2021
Минздрав одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"
Минздрав России одобрил совместное исследование вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт", следует из реестра разрешений на проведение клинических... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T23:24
2021-07-26T23:24
2021-07-26T23:28
распространение коронавируса
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минздрав России одобрил совместное исследование вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт", следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава РФ."Простое слепое рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме "гетерологичный прайм-буст", для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых", - говорится в реестре.В исследовании примут участие 150 пациентов, уточняется в реестре. Завершить исследование планируется 2 марта 2022 года.
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здоровье - общество, россия, astrazeneca
23:24 26.07.2021 (обновлено: 23:28 26.07.2021)
Минздрав одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"
Минздрав одобрил совместное исследование вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"