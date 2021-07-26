https://ria.ru/20210726/vaktsiny-1743016258.html

Минздрав одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

Минздрав одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт" - РИА Новости, 26.07.2021

Минздрав одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

Минздрав России одобрил совместное исследование вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт", следует из реестра разрешений на проведение клинических... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T23:24

2021-07-26T23:24

2021-07-26T23:28

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

astrazeneca

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минздрав России одобрил совместное исследование вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт", следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава РФ."Простое слепое рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме "гетерологичный прайм-буст", для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых", - говорится в реестре.В исследовании примут участие 150 пациентов, уточняется в реестре. Завершить исследование планируется 2 марта 2022 года.

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2021

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здоровье - общество, россия, astrazeneca