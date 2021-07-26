21:26 26.07.2021 (обновлено: 22:28 26.07.2021)
Россия отвергла обвинения в причастности к группам "антипрививочников"
Посольство России во Франции возмущено заявлениями о связях России с "антипрививочниками"
© AP Photo / Christophe EnaВывеска на здании посольства РФ во Франции
© AP Photo / Christophe Ena
ПАРИЖ, 26 июл — РИА Новости. Российское посольство во Франции прокомментировало слова лидера парламентской фракции партии "Вперед, Республика!" Кристофа Кастанера о том, что России якобы причастна к группам "антипрививочников" в соцсетях.
Так, Кастанер в эфире RMC утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, могут ли за этими сообществами стоять другие страны, в том числе Россия.
"С удивлением и возмущением восприняли заявление Кристофа Кастанера о том, что за группами "антипрививочников" в соцсетях могут стоять "Россия или другие страны". Хотели бы подчеркнуть, что мы принципиально выступаем за максимальный охват населения планеты прививками от коронавируса", — говорится в заявлении посольства.
Дипломаты также подчеркнули, что Россия "не приемлет политизированное нежелание Франции признавать одну из самых эффективных вакцин — "Спутник V".
Как заявлял ранее лидер партии "Непокорившаяся Франция" и бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон, Парижу известно об эффективности "Спутника" с ноября прошлого года, когда в Москве побывала французская миссия, однако власти Франции отказались от поставок вакцины по идеологическим причинам.