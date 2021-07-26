https://ria.ru/20210726/vaktsiny-1743009089.html

Россия отвергла обвинения в причастности к группам "антипрививочников"

Россия отвергла обвинения в причастности к группам "антипрививочников" - РИА Новости, 26.07.2021

Россия отвергла обвинения в причастности к группам "антипрививочников"

Российское посольство во Франции прокомментировало слова лидера парламентской фракции партии "Вперед, Республика!" Кристофа Кастанера о том, что России якобы... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T21:26

2021-07-26T21:26

2021-07-26T22:28

распространение коронавируса

россия

кристоф кастанер

вперед, республика

российский фонд прямых инвестиций

франция

в мире

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ПАРИЖ, 26 июл — РИА Новости. Российское посольство во Франции прокомментировало слова лидера парламентской фракции партии "Вперед, Республика!" Кристофа Кастанера о том, что России якобы причастна к группам "антипрививочников" в соцсетях.Так, Кастанер в эфире RMC утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, могут ли за этими сообществами стоять другие страны, в том числе Россия.Дипломаты также подчеркнули, что Россия "не приемлет политизированное нежелание Франции признавать одну из самых эффективных вакцин — "Спутник V".Как заявлял ранее лидер партии "Непокорившаяся Франция" и бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон, Парижу известно об эффективности "Спутника" с ноября прошлого года, когда в Москве побывала французская миссия, однако власти Франции отказались от поставок вакцины по идеологическим причинам.

https://ria.ru/20210725/frantsiya-1742799940.html

россия

франция

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россия, кристоф кастанер, вперед, республика, российский фонд прямых инвестиций, франция, в мире