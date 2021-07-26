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Россия отвергла обвинения в причастности к группам "антипрививочников"
Россия отвергла обвинения в причастности к группам "антипрививочников" - РИА Новости, 26.07.2021
Россия отвергла обвинения в причастности к группам "антипрививочников"
Российское посольство во Франции прокомментировало слова лидера парламентской фракции партии "Вперед, Республика!" Кристофа Кастанера о том, что России якобы... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T21:26
2021-07-26T22:28
распространение коронавируса
россия
кристоф кастанер
вперед, республика
российский фонд прямых инвестиций
франция
в мире
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ПАРИЖ, 26 июл — РИА Новости. Российское посольство во Франции прокомментировало слова лидера парламентской фракции партии "Вперед, Республика!" Кристофа Кастанера о том, что России якобы причастна к группам "антипрививочников" в соцсетях.Так, Кастанер в эфире RMC утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, могут ли за этими сообществами стоять другие страны, в том числе Россия.Дипломаты также подчеркнули, что Россия "не приемлет политизированное нежелание Франции признавать одну из самых эффективных вакцин — "Спутник V".Как заявлял ранее лидер партии "Непокорившаяся Франция" и бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон, Парижу известно об эффективности "Спутника" с ноября прошлого года, когда в Москве побывала французская миссия, однако власти Франции отказались от поставок вакцины по идеологическим причинам.
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россия, кристоф кастанер, вперед, республика, российский фонд прямых инвестиций, франция, в мире
21:26 26.07.2021 (обновлено: 22:28 26.07.2021)
 
Россия отвергла обвинения в причастности к группам "антипрививочников"

Посольство России во Франции возмущено заявлениями о связях России с "антипрививочниками"

© AP Photo / Christophe EnaВывеска на здании посольства РФ во Франции
Вывеска на здании посольства РФ во Франции - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© AP Photo / Christophe Ena
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ПАРИЖ, 26 июл — РИА Новости. Российское посольство во Франции прокомментировало слова лидера парламентской фракции партии "Вперед, Республика!" Кристофа Кастанера о том, что России якобы причастна к группам "антипрививочников" в соцсетях.
Так, Кастанер в эфире RMC утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, могут ли за этими сообществами стоять другие страны, в том числе Россия.
"С удивлением и возмущением восприняли заявление Кристофа Кастанера о том, что за группами "антипрививочников" в соцсетях могут стоять "Россия или другие страны". Хотели бы подчеркнуть, что мы принципиально выступаем за максимальный охват населения планеты прививками от коронавируса", — говорится в заявлении посольства.
Дипломаты также подчеркнули, что Россия "не приемлет политизированное нежелание Франции признавать одну из самых эффективных вакцин — "Спутник V".
Как заявлял ранее лидер партии "Непокорившаяся Франция" и бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон, Парижу известно об эффективности "Спутника" с ноября прошлого года, когда в Москве побывала французская миссия, однако власти Франции отказались от поставок вакцины по идеологическим причинам.
Акция против введения во Франции санитарных пропусков - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
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Распространение коронавирусаРоссияКристоф КастанерВперед, республикаРоссийский фонд прямых инвестицийФранцияВ мире
 
 
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