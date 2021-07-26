Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210726/vaktsinatsiya-1743005774.html
Кадыров призвал привить от коронавируса все взрослое население Чечни
Кадыров призвал привить от коронавируса все взрослое население Чечни - РИА Новости, 26.07.2021
Кадыров призвал привить от коронавируса все взрослое население Чечни
Вакцинацию от COVID-19 должно пройти все взрослое население республики, не надо ограничиваться 60 процентами. Это единственный способ обезопасить жителей от... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T20:39
2021-07-26T22:35
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
рамзан кадыров
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 26 июл — РИА Новости. Вакцинацию от COVID-19 должно пройти все взрослое население республики, не надо ограничиваться 60 процентами. Это единственный способ обезопасить жителей от вируса, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."Мы должны добиться того, чтобы вакцинацию прошло все взрослое население республики, а не ограничиваться 60 процентами. Это единственный способ обезопасить жителей от вируса. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к населению и призвать своевременно привиться. Важно прислушиваться к мнению врачей, а не к людям, которые не имеют ничего общего с медициной", — сказал Рамзан Кадыров в ходе расширенного совещания с членами правительства и главами районов Чечни.Глава региона отметил, что, по мнению специалистов всего мира, единственный способ преодолеть пандемию коронавируса заключается во всеобщей вакцинации.В настоящий момент 11 из 17 районов Чечни достигли 60 процентной вакцинации взрослого населения от коронавируса. Зарегистрировано 15 342 положительных случая COVID-19, или 1,2 процента от числа всех проведенных тестов, за сутки выявлен 121 новый случай. Всего 12 860 человек выздоровели и сняты с медицинского наблюдения с повторными отрицательными результатами исследований, 283 человека умерли.
https://ria.ru/20210724/medotvod-1742677869.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, рамзан кадыров, общество
20:39 26.07.2021 (обновлено: 22:35 26.07.2021)
 
Кадыров призвал привить от коронавируса все взрослое население Чечни

Глава Чечни Кадыров призвал не ограничиваться 60% населения при вакцинации от COVID-19 в регионе

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие аквапарка в Грозном
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 26 июл — РИА Новости. Вакцинацию от COVID-19 должно пройти все взрослое население республики, не надо ограничиваться 60 процентами. Это единственный способ обезопасить жителей от вируса, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Мы должны добиться того, чтобы вакцинацию прошло все взрослое население республики, а не ограничиваться 60 процентами. Это единственный способ обезопасить жителей от вируса. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к населению и призвать своевременно привиться. Важно прислушиваться к мнению врачей, а не к людям, которые не имеют ничего общего с медициной", — сказал Рамзан Кадыров в ходе расширенного совещания с членами правительства и главами районов Чечни.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 11:57Распространение коронавируса
Минздрав перечислил показания к медотводу от вакцинации
Глава региона отметил, что, по мнению специалистов всего мира, единственный способ преодолеть пандемию коронавируса заключается во всеобщей вакцинации.

"Жители региона должны проявить гражданскую сознательность и привиться, чтобы защитить себя и окружающих от COVID-19", — отметил он.

В настоящий момент 11 из 17 районов Чечни достигли 60 процентной вакцинации взрослого населения от коронавируса. Зарегистрировано 15 342 положительных случая COVID-19, или 1,2 процента от числа всех проведенных тестов, за сутки выявлен 121 новый случай. Всего 12 860 человек выздоровели и сняты с медицинского наблюдения с повторными отрицательными результатами исследований, 283 человека умерли.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРамзан КадыровОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49Синоптики ожидают до +30 градусов в Москве во вторник
07:38В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
Лента новостейМолния