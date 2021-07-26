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Кадыров призвал привить от коронавируса все взрослое население Чечни
Кадыров призвал привить от коронавируса все взрослое население Чечни - РИА Новости, 26.07.2021
Кадыров призвал привить от коронавируса все взрослое население Чечни
Вакцинацию от COVID-19 должно пройти все взрослое население республики, не надо ограничиваться 60 процентами. Это единственный способ обезопасить жителей от... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T20:39
2021-07-26T20:39
2021-07-26T22:35
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рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 26 июл — РИА Новости. Вакцинацию от COVID-19 должно пройти все взрослое население республики, не надо ограничиваться 60 процентами. Это единственный способ обезопасить жителей от вируса, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."Мы должны добиться того, чтобы вакцинацию прошло все взрослое население республики, а не ограничиваться 60 процентами. Это единственный способ обезопасить жителей от вируса. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к населению и призвать своевременно привиться. Важно прислушиваться к мнению врачей, а не к людям, которые не имеют ничего общего с медициной", — сказал Рамзан Кадыров в ходе расширенного совещания с членами правительства и главами районов Чечни.Глава региона отметил, что, по мнению специалистов всего мира, единственный способ преодолеть пандемию коронавируса заключается во всеобщей вакцинации.В настоящий момент 11 из 17 районов Чечни достигли 60 процентной вакцинации взрослого населения от коронавируса. Зарегистрировано 15 342 положительных случая COVID-19, или 1,2 процента от числа всех проведенных тестов, за сутки выявлен 121 новый случай. Всего 12 860 человек выздоровели и сняты с медицинского наблюдения с повторными отрицательными результатами исследований, 283 человека умерли.
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20:39 26.07.2021 (обновлено: 22:35 26.07.2021)
Кадыров призвал привить от коронавируса все взрослое население Чечни
Глава Чечни Кадыров призвал не ограничиваться 60% населения при вакцинации от COVID-19 в регионе
ГРОЗНЫЙ, 26 июл — РИА Новости.
Вакцинацию от COVID-19 должно пройти все взрослое население республики, не надо ограничиваться 60 процентами. Это единственный способ обезопасить жителей от вируса, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров
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"Мы должны добиться того, чтобы вакцинацию прошло все взрослое население республики, а не ограничиваться 60 процентами. Это единственный способ обезопасить жителей от вируса. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к населению и призвать своевременно привиться. Важно прислушиваться к мнению врачей, а не к людям, которые не имеют ничего общего с медициной", — сказал Рамзан Кадыров в ходе расширенного совещания с членами правительства и главами районов Чечни.
Глава региона отметил, что, по мнению специалистов всего мира, единственный способ преодолеть пандемию коронавируса заключается во всеобщей вакцинации.
"Жители региона должны проявить гражданскую сознательность и привиться, чтобы защитить себя и окружающих от COVID-19", — отметил он.
В настоящий момент 11 из 17 районов Чечни достигли 60 процентной вакцинации взрослого населения от коронавируса. Зарегистрировано 15 342 положительных случая COVID-19, или 1,2 процента от числа всех проведенных тестов, за сутки выявлен 121 новый случай. Всего 12 860 человек выздоровели и сняты с медицинского наблюдения с повторными отрицательными результатами исследований, 283 человека умерли.