https://ria.ru/20210726/vaktsinatsiya-1742862240.html
Кузнецова заявила, что вопрос вакцинации не должен ограничивать права детей
Кузнецова заявила, что вопрос вакцинации не должен ограничивать права детей - РИА Новости, 26.07.2021
Кузнецова заявила, что вопрос вакцинации не должен ограничивать права детей
Вопрос вакцинации, в том числе от COVID-19, ни в коем случае не должен ограничивать права детей на образование и иные права, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T09:03
2021-07-26T09:03
2021-07-26T11:04
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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анна кузнецова
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здоровье - общество
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Вопрос вакцинации, в том числе от COVID-19, ни в коем случае не должен ограничивать права детей на образование и иные права, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя инициативу главного санитарного врача Украины о недопуске в школу непривитых детей.Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин выступил за обязательную вакцинацию в сфере услуг и за запрет непривитым детям ходить в школу."Ни в коем случае вопрос вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции, не должен ограничивать права детей на образование, охрану здоровья или иные права", - сказала Кузнецова.Решение о вакцинации детей от коронавирусной инфекции должно приниматься исключительно родителями, добавила Кузнецова. "И то после того, как родителям, обществу предоставят данные завершенных клинических исследований", - сказала она."Самое главное – все шаги должны строго регулироваться законом", - подчеркнула Кузнецова.Читайте полный текст интервью >>>
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09:03 26.07.2021 (обновлено: 11:04 26.07.2021)
Кузнецова заявила, что вопрос вакцинации не должен ограничивать права детей
Омбудсмен Кузнецова: вопрос вакцинации, в том числе от COVID-19, не должен ограничивать права детей