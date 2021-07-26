https://ria.ru/20210726/vaktsinatsiya-1742862240.html

Кузнецова заявила, что вопрос вакцинации не должен ограничивать права детей

Кузнецова заявила, что вопрос вакцинации не должен ограничивать права детей - РИА Новости, 26.07.2021

Кузнецова заявила, что вопрос вакцинации не должен ограничивать права детей

Вопрос вакцинации, в том числе от COVID-19, ни в коем случае не должен ограничивать права детей на образование и иные права, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T09:03

2021-07-26T09:03

2021-07-26T11:04

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Вопрос вакцинации, в том числе от COVID-19, ни в коем случае не должен ограничивать права детей на образование и иные права, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя инициативу главного санитарного врача Украины о недопуске в школу непривитых детей.Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин выступил за обязательную вакцинацию в сфере услуг и за запрет непривитым детям ходить в школу."Ни в коем случае вопрос вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции, не должен ограничивать права детей на образование, охрану здоровья или иные права", - сказала Кузнецова.Решение о вакцинации детей от коронавирусной инфекции должно приниматься исключительно родителями, добавила Кузнецова. "И то после того, как родителям, обществу предоставят данные завершенных клинических исследований", - сказала она."Самое главное – все шаги должны строго регулироваться законом", - подчеркнула Кузнецова.Читайте полный текст интервью >>>

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