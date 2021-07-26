https://ria.ru/20210726/vaktsina-1742995762.html

Новую партию вакцины "Спутник Лайт" доставят в ДНР 28 июля, заявил Пушилин

Новую партию вакцины "Спутник Лайт" доставят в ДНР 28 июля, заявил Пушилин - РИА Новости, 26.07.2021

Новую партию вакцины "Спутник Лайт" доставят в ДНР 28 июля, заявил Пушилин

Новая партия вакцины "Спутник Лайт" должна прибыть в самопровозглашенную Донецкую народную республику 28 июля, говорится в сообщении, распространенном на... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T19:22

2021-07-26T19:22

2021-07-26T19:22

распространение коронавируса

донецкая народная республика

денис пушилин

в мире

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Новая партия вакцины "Спутник Лайт" должна прибыть в самопровозглашенную Донецкую народную республику 28 июля, говорится в сообщении, распространенном на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина."В среду, 28 июля в республику при поддержке всероссийской политической партии "Единая Россия" прибывает вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", - говорится в сообщении.Там поясняется, что, как и вакцина "Спутник V", она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, но является однокомпонентной и не требует повторного введения."С прибытием в республику очередной партии препарата мы можем говорить о продолжении проведения иммунизации лиц из первоочередных групп, особенно подверженных риску заражения, а также всех желающих жителей республики", - говорится в сообщении Пушилина.Глава ДНР отметил, что, в первую очередь, это касается тех, кто прошел регистрацию на сайте министерства здравоохранения ДНР и в медучреждениях."Вакцинация от коронавируса будет бесплатной и добровольной, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. После прибытия вакцины в самое ближайшее время она будет распределена в прививочные пункты... К оперативному открытию готов 51 пункт", - говорится в сообщении главы ДНР.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

донецкая народная республика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика, денис пушилин, в мире