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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210726/vaktsina-1742995762.html
Новую партию вакцины "Спутник Лайт" доставят в ДНР 28 июля, заявил Пушилин
Новую партию вакцины "Спутник Лайт" доставят в ДНР 28 июля, заявил Пушилин - РИА Новости, 26.07.2021
Новую партию вакцины "Спутник Лайт" доставят в ДНР 28 июля, заявил Пушилин
Новая партия вакцины "Спутник Лайт" должна прибыть в самопровозглашенную Донецкую народную республику 28 июля, говорится в сообщении, распространенном на... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T19:22
2021-07-26T19:22
распространение коронавируса
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Новая партия вакцины "Спутник Лайт" должна прибыть в самопровозглашенную Донецкую народную республику 28 июля, говорится в сообщении, распространенном на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина."В среду, 28 июля в республику при поддержке всероссийской политической партии "Единая Россия" прибывает вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", - говорится в сообщении.Там поясняется, что, как и вакцина "Спутник V", она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, но является однокомпонентной и не требует повторного введения."С прибытием в республику очередной партии препарата мы можем говорить о продолжении проведения иммунизации лиц из первоочередных групп, особенно подверженных риску заражения, а также всех желающих жителей республики", - говорится в сообщении Пушилина.Глава ДНР отметил, что, в первую очередь, это касается тех, кто прошел регистрацию на сайте министерства здравоохранения ДНР и в медучреждениях."Вакцинация от коронавируса будет бесплатной и добровольной, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. После прибытия вакцины в самое ближайшее время она будет распределена в прививочные пункты... К оперативному открытию готов 51 пункт", - говорится в сообщении главы ДНР.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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донецкая народная республика, денис пушилин, в мире
19:22 26.07.2021
 
Новую партию вакцины "Спутник Лайт" доставят в ДНР 28 июля, заявил Пушилин

Глава ДНР Дениса Пушилин: новую партию вакцины "Спутник Лайт" доставят в ДНР 28 июля

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
Российский препарат от коронавирусной инфекции Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Новая партия вакцины "Спутник Лайт" должна прибыть в самопровозглашенную Донецкую народную республику 28 июля, говорится в сообщении, распространенном на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина.
"В среду, 28 июля в республику при поддержке всероссийской политической партии "Единая Россия" прибывает вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", - говорится в сообщении.
Там поясняется, что, как и вакцина "Спутник V", она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, но является однокомпонентной и не требует повторного введения.
"С прибытием в республику очередной партии препарата мы можем говорить о продолжении проведения иммунизации лиц из первоочередных групп, особенно подверженных риску заражения, а также всех желающих жителей республики", - говорится в сообщении Пушилина.
Глава ДНР отметил, что, в первую очередь, это касается тех, кто прошел регистрацию на сайте министерства здравоохранения ДНР и в медучреждениях.
"Вакцинация от коронавируса будет бесплатной и добровольной, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. После прибытия вакцины в самое ближайшее время она будет распределена в прививочные пункты... К оперативному открытию готов 51 пункт", - говорится в сообщении главы ДНР.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
 
 
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