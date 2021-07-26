https://ria.ru/20210726/uscherb-1742933292.html
Ущерб по делу экс-чиновников Минобороны превысил миллиард рублей
Ущерб по делу экс-чиновников Минобороны превысил миллиард рублей - РИА Новости, 26.07.2021
Ущерб по делу экс-чиновников Минобороны превысил миллиард рублей
Ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны РФ, обвиняемых во взятке в 386 миллионов рублей, превысил 1 миллиард рублей. Такие данные озвучил в... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:54
2021-07-26T14:54
2021-07-26T15:18
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны РФ, обвиняемых во взятке в 386 миллионов рублей, превысил 1 миллиард рублей. Такие данные озвучил в понедельник прокурор на первом судебном заседании."С февраля 2014 по апрель 2017 год, действуя совместно с Борувковым, обвиняемые совершили действия, выходящие за их полномочия, чем причинили ущерб в особо крупном размере государству в лице Минобороны России в размере 650 миллионов 420 тысяч рублей", - заявил прокурор в зале 235-го гарнизонного военного суда.Александр Борувков, как указало следствие в обвинительном заключении, был сообщником фигурантов и тоже служил в Минобороны. Как объяснил РИА Новости адвокат одного из подсудимых Александр Ильин, Борувков признал вину, его дело было выделено в отдельное производство, и около полугода назад суд приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима.Всего на скамье подсудимых четыре фигуранта: бывший начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной, бывший эксперт продовольственного управления Алексей Гринюк, бывший начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента госзакупок Юрий Решетников, а также экс-начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Александр Вакулин.Как писала газета "Коммерсант", речь идет о махинациях при поставках различной спецтехники и взятках от различных коммерсантов за покровительство и "помощь" с государственными контрактами.
https://ria.ru/20201209/korruptsiya-1588207057.html
https://ria.ru/20210302/boruvkov-1599544998.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
14:54 26.07.2021 (обновлено: 15:18 26.07.2021)
Ущерб по делу экс-чиновников Минобороны превысил миллиард рублей
Ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны превысил миллиард рублей
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны РФ, обвиняемых во взятке в 386 миллионов рублей, превысил 1 миллиард рублей. Такие данные озвучил в понедельник прокурор на первом судебном заседании.
"С февраля 2014 по апрель 2017 год, действуя совместно с Борувковым, обвиняемые совершили действия, выходящие за их полномочия, чем причинили ущерб в особо крупном размере государству в лице Минобороны России в размере 650 миллионов 420 тысяч рублей", - заявил прокурор в зале 235-го гарнизонного военного суда.
Александр Борувков, как указало следствие в обвинительном заключении, был сообщником фигурантов и тоже служил в Минобороны. Как объяснил РИА Новости адвокат одного из подсудимых Александр Ильин, Борувков признал вину, его дело было выделено в отдельное производство, и около полугода назад суд приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима.
Всего на скамье подсудимых четыре фигуранта: бывший начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной, бывший эксперт продовольственного управления Алексей Гринюк, бывший начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента госзакупок Юрий Решетников, а также экс-начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Александр Вакулин.
Как писала газета "Коммерсант", речь идет о махинациях при поставках различной спецтехники и взятках от различных коммерсантов за покровительство и "помощь" с государственными контрактами.