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Ущерб по делу экс-чиновников Минобороны превысил миллиард рублей
Ущерб по делу экс-чиновников Минобороны превысил миллиард рублей - РИА Новости, 26.07.2021
Ущерб по делу экс-чиновников Минобороны превысил миллиард рублей
Ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны РФ, обвиняемых во взятке в 386 миллионов рублей, превысил 1 миллиард рублей. Такие данные озвучил в... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:54
2021-07-26T15:18
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны РФ, обвиняемых во взятке в 386 миллионов рублей, превысил 1 миллиард рублей. Такие данные озвучил в понедельник прокурор на первом судебном заседании."С февраля 2014 по апрель 2017 год, действуя совместно с Борувковым, обвиняемые совершили действия, выходящие за их полномочия, чем причинили ущерб в особо крупном размере государству в лице Минобороны России в размере 650 миллионов 420 тысяч рублей", - заявил прокурор в зале 235-го гарнизонного военного суда.Александр Борувков, как указало следствие в обвинительном заключении, был сообщником фигурантов и тоже служил в Минобороны. Как объяснил РИА Новости адвокат одного из подсудимых Александр Ильин, Борувков признал вину, его дело было выделено в отдельное производство, и около полугода назад суд приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима.Всего на скамье подсудимых четыре фигуранта: бывший начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной, бывший эксперт продовольственного управления Алексей Гринюк, бывший начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента госзакупок Юрий Решетников, а также экс-начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Александр Вакулин.Как писала газета "Коммерсант", речь идет о махинациях при поставках различной спецтехники и взятках от различных коммерсантов за покровительство и "помощь" с государственными контрактами.
https://ria.ru/20201209/korruptsiya-1588207057.html
https://ria.ru/20210302/boruvkov-1599544998.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
14:54 26.07.2021 (обновлено: 15:18 26.07.2021)
 
Ущерб по делу экс-чиновников Минобороны превысил миллиард рублей

Ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны превысил миллиард рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны РФ, обвиняемых во взятке в 386 миллионов рублей, превысил 1 миллиард рублей. Такие данные озвучил в понедельник прокурор на первом судебном заседании.
"С февраля 2014 по апрель 2017 год, действуя совместно с Борувковым, обвиняемые совершили действия, выходящие за их полномочия, чем причинили ущерб в особо крупном размере государству в лице Минобороны России в размере 650 миллионов 420 тысяч рублей", - заявил прокурор в зале 235-го гарнизонного военного суда.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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Бастрыкин: Путину регулярно сообщают о коррупции в высших эшелонах власти
Александр Борувков, как указало следствие в обвинительном заключении, был сообщником фигурантов и тоже служил в Минобороны. Как объяснил РИА Новости адвокат одного из подсудимых Александр Ильин, Борувков признал вину, его дело было выделено в отдельное производство, и около полугода назад суд приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима.
Всего на скамье подсудимых четыре фигуранта: бывший начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной, бывший эксперт продовольственного управления Алексей Гринюк, бывший начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента госзакупок Юрий Решетников, а также экс-начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Александр Вакулин.
Как писала газета "Коммерсант", речь идет о махинациях при поставках различной спецтехники и взятках от различных коммерсантов за покровительство и "помощь" с государственными контрактами.
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