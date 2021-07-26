https://ria.ru/20210726/uscherb-1742933292.html

Ущерб по делу экс-чиновников Минобороны превысил миллиард рублей

Ущерб по делу экс-чиновников Минобороны превысил миллиард рублей - РИА Новости, 26.07.2021

Ущерб по делу экс-чиновников Минобороны превысил миллиард рублей

Ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны РФ, обвиняемых во взятке в 386 миллионов рублей, превысил 1 миллиард рублей. Такие данные озвучил в... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:54

2021-07-26T14:54

2021-07-26T15:18

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны РФ, обвиняемых во взятке в 386 миллионов рублей, превысил 1 миллиард рублей. Такие данные озвучил в понедельник прокурор на первом судебном заседании."С февраля 2014 по апрель 2017 год, действуя совместно с Борувковым, обвиняемые совершили действия, выходящие за их полномочия, чем причинили ущерб в особо крупном размере государству в лице Минобороны России в размере 650 миллионов 420 тысяч рублей", - заявил прокурор в зале 235-го гарнизонного военного суда.Александр Борувков, как указало следствие в обвинительном заключении, был сообщником фигурантов и тоже служил в Минобороны. Как объяснил РИА Новости адвокат одного из подсудимых Александр Ильин, Борувков признал вину, его дело было выделено в отдельное производство, и около полугода назад суд приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима.Всего на скамье подсудимых четыре фигуранта: бывший начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной, бывший эксперт продовольственного управления Алексей Гринюк, бывший начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента госзакупок Юрий Решетников, а также экс-начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Александр Вакулин.Как писала газета "Коммерсант", речь идет о махинациях при поставках различной спецтехники и взятках от различных коммерсантов за покровительство и "помощь" с государственными контрактами.

https://ria.ru/20201209/korruptsiya-1588207057.html

https://ria.ru/20210302/boruvkov-1599544998.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия