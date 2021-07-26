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Генпрокурор озвучил сумму ущерба Белоруссии от Великой Отечественной войны
Генпрокурор озвучил сумму ущерба Белоруссии от Великой Отечественной войны - РИА Новости, 26.07.2021
Генпрокурор озвучил сумму ущерба Белоруссии от Великой Отечественной войны
Материальный ущерб, причиненный Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, составляет не менее 500 миллиардов долларов в нынешних ценах, заявил в... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:44
2021-07-26T12:44
2021-07-26T12:50
генеральная прокуратура белоруссии
великая отечественная война (1941-1945)
минск
в мире
белоруссия
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МИНСК, 26 июл – РИА Новости. Материальный ущерб, причиненный Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, составляет не менее 500 миллиардов долларов в нынешних ценах, заявил в понедельник генеральный прокурор республики Андрей Швед."Сейчас Генеральная прокуратура изучает возможный материальный ущерб, причиненный Беларуси действиями немцев и их пособников в годы Великой Отечественной войны… После изучения всех архивных материалов, в том числе Нюрнберга, можно сказать, что эта сумма может составлять не менее 500 миллиардов долларов в нынешних ценах", - приводит слова Шведа госагентство Белта.В апреле Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида белорусского населения в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Швед отмечал, что Минск будет в том числе ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Кроме того, по словам генпрокурора, возможна подготовка материалов для привлечения к ответственности подозреваемых лиц в международных инстанциях, трибуналах, которые рассматривали до этого уголовные дела в отношении военных преступников.Генпрокурор также отмечал, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида в годы войны. По словам Шведа, в этом году планируется сформировать первый пакет документов для обращения в международный трибунал.
https://ria.ru/20210416/rassledovanie-1728509018.html
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генеральная прокуратура белоруссии, великая отечественная война (1941-1945), минск, в мире, белоруссия
12:44 26.07.2021 (обновлено: 12:50 26.07.2021)
Генпрокурор озвучил сумму ущерба Белоруссии от Великой Отечественной войны
Генпрокурор Белоруссии Швед: материальный ущерб от ВОВ — не менее 500 миллиардов долларов