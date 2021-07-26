https://ria.ru/20210726/ukaz-1742951059.html

Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди

Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди - РИА Новости, 26.07.2021

Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обслуживании вне очереди детей-инвалидов и их сопровождающих в кафе, поликлиниках, магазинах, соответствующий... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:08

2021-07-26T16:08

2021-07-26T16:08

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обслуживании вне очереди детей-инвалидов и их сопровождающих в кафе, поликлиниках, магазинах, соответствующий документ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в указ президента РФ от 2 октября 1992 года №1557 "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"... изменение, дополнив абзац седьмой пункта 1 после слов "инвалиды I и II групп" словами "дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей", - говорится в документе.Соответствующий абзац закона посвящен обслуживанию вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях.Указ вступает в силу со дня подписания.

https://ria.ru/20210519/pensiya-1732923818.html

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россия, владимир путин, общество