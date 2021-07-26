https://ria.ru/20210726/ugroza-1742969157.html

В Пентагоне рассказали, какое место занимает Россия среди угроз для США

В Пентагоне рассказали, какое место занимает Россия среди угроз для США - РИА Новости, 26.07.2021

В Пентагоне рассказали, какое место занимает Россия среди угроз для США

Китай опасен для США в длительной перспективе, Россия – в краткосрочной, заявил замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:26

2021-07-26T17:26

2021-07-26T17:34

россия

джон хайтен

вооруженные силы сша

министерство обороны сша

нато

китай

сша

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Китай опасен для США в длительной перспективе, Россия – в краткосрочной, заявил замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен."Главная опасность для этой нации в длительной перспективе – это Китай, в краткосрочной перспективе – Россия. Мы должны убедиться, что мы сфокусировали наши намерения на них", - сказал Хайтен, выступая в Институте новых технологий.Так он ответил на просьбу подтвердить информацию о планах США завершить боевую миссию в Ираке. Хайтен сказал, что не будет делать объявлений на указанную тему, поскольку Пентагон лишь выполняет решения, которые принимаются "по другую сторону реки" в Белом доме. По его словам, увиденное в Афганистане, или то, "как развиваются сейчас события в Ираке", - это "понимание того, что мы должны не игнорировать угрозы на Ближнем Востоке, но разбираться с ними по-другому"."Оставляя небольшой след, чтобы наше "тело" было больше ориентировано на угрозы от Китая и России", - пояснил Хайтен.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20210718/baza-1741723150.html

https://ria.ru/20210717/nato-1741678742.html

россия

китай

сша

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россия, джон хайтен, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, нато, китай, сша