17:26 26.07.2021 (обновлено: 17:34 26.07.2021)
В Пентагоне рассказали, какое место занимает Россия среди угроз для США
Генерал Джон Хайтен: Китай опасен для США долгосрочно, Россия – в ближайшее время
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Китай опасен для США в длительной перспективе, Россия – в краткосрочной, заявил замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.
"Главная опасность для этой нации в длительной перспективе – это Китай, в краткосрочной перспективе – Россия. Мы должны убедиться, что мы сфокусировали наши намерения на них", - сказал Хайтен, выступая в Институте новых технологий.
Так он ответил на просьбу подтвердить информацию о планах США завершить боевую миссию в Ираке. Хайтен сказал, что не будет делать объявлений на указанную тему, поскольку Пентагон лишь выполняет решения, которые принимаются "по другую сторону реки" в Белом доме. По его словам, увиденное в Афганистане, или то, "как развиваются сейчас события в Ираке", - это "понимание того, что мы должны не игнорировать угрозы на Ближнем Востоке, но разбираться с ними по-другому".
"Оставляя небольшой след, чтобы наше "тело" было больше ориентировано на угрозы от Китая и России", - пояснил Хайтен.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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