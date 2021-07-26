https://ria.ru/20210726/ubiystvo-1742974953.html

"Квартира в крови": что произошло с семьей отставного адмирала

"Квартира в крови": что произошло с семьей отставного адмирала - РИА Новости, 26.07.2021

"Квартира в крови": что произошло с семьей отставного адмирала

Десятки ножевых ранений и закрытая на ключ квартира — в Санкт-Петербурге нашли убитыми сына и жену 86-летнего отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. По... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:09

2021-07-26T18:09

2021-07-26T19:19

убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге

россия

криминал

санкт-петербург

убийство

общество

происшествия

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Мария Семенова, Виктор Званцев. Десятки ножевых ранений и закрытая на ключ квартира — в Санкт-Петербурге нашли убитыми сына и жену 86-летнего отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. По одной из предварительных версий, с ними мог расправиться глава семейства — незадолго до этого тело пожилого человека обнаружили на железнодорожных путях неподалеку от станции Ручьи. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.Три смертиЖители дома на улице Бутлерова почувствовали неприятный запах из квартиры на шестом этаже. На звонки и стук в дверь никто не отвечал, вызвали полицию и спасателей. Замок взломали.В одной из комнат оперативники увидели два тела — 56-летнего Максима Лобанова и его 84-летней матери Нэлли Николаевны. Эксперты насчитали десятки ножевых ранений и установили, что смерть наступила несколько недель назад. По словам соседей, сам отставной адмирал появлялся тут редко.В СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек". Ни деньги, ни ценности в квартире не пропали. Значит, не ограбление. Допросить Лобанова-старшего оказалось невозможно: выяснилось, что его уже пару недель как нет в живых.По предварительным данным, пенсионер погиб под колесами электрички на железнодорожной станции Ручьи. Это случилось 16 июля, но, поскольку документов у Лобанова при себе не было, его опознали не сразу. Гибель пожилого мужчины 60-80 лет подтвердили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.Сейчас следователи прорабатывают несколько версий, в том числе убийство на почве личной неприязни. Однако соседи уверяют, что конфликта в семье военного моряка не было. Во всяком случае, видимого.Любовь к музыкеЛеонид Лобанов окончил в 1953-м рижское Нахимовское училище. Продолжил получать образование в Высшем военно-морском училище подводного плавания и Военно-морской академии. Служил на подводных лодках, а с 1984-го возглавлял оперативное управление штаба Северного флота. Вышел в отставку в 1991-м в звании контр-адмирала.Сын Максим — выпускник консерватории имени Римского-Корсакова, работал в школе искусств имени Прокофьева.На фото Максим ЛобановПо словам девушки, Лобанов-младший любил классическую литературу, писал стихи и музыку, регулярно участвовал в концертах."В последний раз Максим Леонидович выступал 8 марта, — добавляет она. — В тот день он, поздравив педагогов и подопечных, исполнил несколько песен собственного сочинения".Мать Лобанова часто бывала на концертах сына и его учеников. Пару раз приходил и отец. Ученики отмечают, что семья выглядела вполне благополучной. Во всяком случае, при общении с матерью Лобанов-младший всегда был очень вежлив и тактичен. Детей у Максима не было, и он никогда не был женат."Хотел посадить лес"Соседи в один голос твердят: в семье Лобановых царила теплая дружественная атмосфера, скандалов не было."Мама с Максимом хорошо жили, он утром шел за молоком и махал ей в окно, она ему в ответ. У них очень добрые отношения были", — отметила жительница дома на улице Бутлерова.Другая соседка рассказала РИА Новости, что узнала о случившемся вечером в субботу 24 июля. "Мне позвонила знакомая, которая снимает комнату в той парадной, сообщила, что дверь Лобановых взламывают. А утром в воскресенье здесь уже были полиция, скорая, следователи".Знакомые отзываются об отставном адмирале исключительно с уважением, характеризуют его как "на редкость воспитанного и интеллигентного человека". По их словам, мать Максима была его второй женой, а тревогу подняла дочь от первого брака.Оперативники продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Дело взял на контроль Центральный аппарат Следственного комитета России.

https://ria.ru/20210726/ubiystvo-1742938091.html

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убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге, россия, криминал, санкт-петербург, убийство, общество, происшествия