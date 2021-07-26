https://ria.ru/20210726/ubiystvo-1742945970.html

Соседи рассказали о жене и сыне отставного адмирала, убитых в Петербурге

Соседи рассказали о жене и сыне отставного адмирала, убитых в Петербурге - РИА Новости, 26.07.2021

Соседи рассказали о жене и сыне отставного адмирала, убитых в Петербурге

Супруга и сын отставного контр-адмирала Леонида Лобанова, тела которых нашли в их квартире в Петербурге, ладили друг с другом, рассказала соседка по дому. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T15:47

2021-07-26T15:47

2021-07-26T18:02

убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге

санкт-петербург

вмф рф

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Супруга и сын отставного контр-адмирала Леонида Лобанова, тела которых нашли в их квартире в Петербурге, ладили друг с другом, рассказала соседка по дому."Мама с Максимом (сын Лобанова. — Прим. ред.) хорошо жили, он утром шел за молоком и махал ей в окно, и она ему. У них очень хорошие отношения были", — сказала она.По ее словам, семья была очень интеллигентная."Мама сына очень опекала, любила, он очень увлекался музыкой, он даже концерты давал, он консерваторию с отличием закончил, очень любила его. Отец? Не знаю, что за конфликт", — добавила Валентина Васильевна.Появившуюся в СМИ версию о том, что между матерью и сыном были не совсем родственные отношения, она назвала чушью. По ее словам, Лобановы жили мирно.Другой сосед, Андрей Петрович, рассказал, что редко видел Леонида Лобанова в доме, а о взаимоотношениях матери и сына ничего сказать не может.Супругу и сына Леонида Лобанова вечером 24 июля нашли зарезанными в квартире на улице Бутлерова. Дверь вскрыли после жалоб соседей на запах. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным СМИ, в нем подозревают самого Леонида Лобанова, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции "Ручьи". Официального подтверждения этого нет, но, как сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО, в тот день действительно погиб мужчина, на вид 60-80 лет, документов при нем не обнаружили.Как говорится на одном из профильных сайтов о ветеранах флота, Леонид Лобанов родился в 1935 году, окончил Рижское нахимовское училище, Высшее военно-морское училище подводного плавания и Военно-морскую академию. По словам источника РИА Новости в силовых структурах, он проходил службу в подводных силах Северного флота, а в 1984 году стал начальником оперативного управления штаба флота. В 1991 году он ушел с этой должности в отставку в звании контр-адмирала.

https://ria.ru/20210726/ubiystvo-1742935597.html

санкт-петербург

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Соседка рассказала о семье контр-адмирала Лобанова Соседка погибшей семьи контр-адмирала Лобанова рассказала РИА Новости, что сам отставной офицер жил отдельно от семьи у себя дома на даче - но накануне трагедии приехал домой. А также рассказала, что это была за семья. 2021-07-26T15:47 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге, санкт-петербург, вмф рф, происшествия