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СК возбудил дело об убийстве семьи отставного адмирала
СК возбудил дело об убийстве семьи отставного адмирала - РИА Новости, 26.07.2021
СК возбудил дело об убийстве семьи отставного адмирала
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух человек в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:57
2021-07-26T15:25
убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
убийство
происшествия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух человек в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает региональный главк СК.По данным ведомства, вечером 24 июля в квартире на улице Бутлерова нашли зарезанными 84-летнюю женщину и 56-летнего мужчину.Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что погибшие — это жена адмирала флота России в отставке Леонида Лобанова и его сын. Квартиру оперативные службы вскрыли после жалоб соседей на запах в парадной.Как пишет "Фонтанка", в убийстве заподозрили самого Леонида Лобанова, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции "Ручьи". В пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО РИА Новости подтвердили, что тогда действительно погиб пожилой мужчина, но его личность не уточнили. По словам собеседника агентства, мужчине на вид было 60-80 лет, документов при нем не оказалось. В релизе СК ничего не говорится о возможной причастности к убийству отца семейства. Отмечается только, что следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе на установление лица, причастного к совершению преступления.По данным одного из профильных сайтов о ветеранах флота, Леонид Лобанов родился в 1935 году, в 1953-м окончил Рижское нахимовское училище, в 1957-м — Высшее военно-морское училище подводного плавания, а в 1973-м — Военно-морскую академию. Проходил службу на подводных лодках, был начальником оперативного управления штаба Северного флота.
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убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, убийство, происшествия
12:57 26.07.2021 (обновлено: 15:25 26.07.2021)
 
СК возбудил дело об убийстве семьи отставного адмирала

СК возбудил дело об убийстве семьи отставного адмирала в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух человек в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает региональный главк СК.
По данным ведомства, вечером 24 июля в квартире на улице Бутлерова нашли зарезанными 84-летнюю женщину и 56-летнего мужчину.
Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что погибшие — это жена адмирала флота России в отставке Леонида Лобанова и его сын. Квартиру оперативные службы вскрыли после жалоб соседей на запах в парадной.
Как пишет "Фонтанка", в убийстве заподозрили самого Леонида Лобанова, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции "Ручьи". В пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО РИА Новости подтвердили, что тогда действительно погиб пожилой мужчина, но его личность не уточнили. По словам собеседника агентства, мужчине на вид было 60-80 лет, документов при нем не оказалось.
В релизе СК ничего не говорится о возможной причастности к убийству отца семейства. Отмечается только, что следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе на установление лица, причастного к совершению преступления.
По данным одного из профильных сайтов о ветеранах флота, Леонид Лобанов родился в 1935 году, в 1953-м окончил Рижское нахимовское училище, в 1957-м — Высшее военно-морское училище подводного плавания, а в 1973-м — Военно-морскую академию. Проходил службу на подводных лодках, был начальником оперативного управления штаба Северного флота.
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Убийство семьи контр-адмирала в отставке в ПетербургеСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургУбийствоПроисшествия
 
 
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