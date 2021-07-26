https://ria.ru/20210726/ubiystvo-1742899837.html

СК возбудил дело об убийстве семьи отставного адмирала

СК возбудил дело об убийстве семьи отставного адмирала - РИА Новости, 26.07.2021

СК возбудил дело об убийстве семьи отставного адмирала

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух человек в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:57

2021-07-26T12:57

2021-07-26T15:25

убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

убийство

происшествия

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух человек в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает региональный главк СК.По данным ведомства, вечером 24 июля в квартире на улице Бутлерова нашли зарезанными 84-летнюю женщину и 56-летнего мужчину.Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что погибшие — это жена адмирала флота России в отставке Леонида Лобанова и его сын. Квартиру оперативные службы вскрыли после жалоб соседей на запах в парадной.Как пишет "Фонтанка", в убийстве заподозрили самого Леонида Лобанова, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции "Ручьи". В пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО РИА Новости подтвердили, что тогда действительно погиб пожилой мужчина, но его личность не уточнили. По словам собеседника агентства, мужчине на вид было 60-80 лет, документов при нем не оказалось. В релизе СК ничего не говорится о возможной причастности к убийству отца семейства. Отмечается только, что следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе на установление лица, причастного к совершению преступления.По данным одного из профильных сайтов о ветеранах флота, Леонид Лобанов родился в 1935 году, в 1953-м окончил Рижское нахимовское училище, в 1957-м — Высшее военно-морское училище подводного плавания, а в 1973-м — Военно-морскую академию. Проходил службу на подводных лодках, был начальником оперативного управления штаба Северного флота.

https://ria.ru/20210726/admiral-1742897351.html

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убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, убийство, происшествия