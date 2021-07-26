https://ria.ru/20210726/ubiystvo-1742894535.html

В Ставрополе вычислили второго подозреваемого в убийстве полицейского

В Ставрополе вычислили второго подозреваемого в убийстве полицейского - РИА Новости, 26.07.2021

В Ставрополе вычислили второго подозреваемого в убийстве полицейского

Следствие установило личность второго подозреваемого по делу об убийстве полицейского в Ставрополе и объявило его в розыск, сообщает региональное управление СК... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:07

2021-07-26T12:07

2021-07-26T12:41

россия

следственный комитет россии (ск рф)

андроповский район

ставрополь

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 26 июл - РИА Новости. Следствие установило личность второго подозреваемого по делу об убийстве полицейского в Ставрополе и объявило его в розыск, сообщает региональное управление СК РФ."Следователи СК и оперативные сотрудники установили личность второго подозреваемого. Это Кениев Заурбек, 1977 года рождения. В настоящее время Кениев объявлен в розыск", - говорится в релизе.Следствие попросило всех, кому что-либо известно о местонахождении Кениева, обращаться в следственное управление.Заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по Ставрополю Руслана Абовяна застрелили в ночь на субботу возле одного из многоэтажных домов. По данным прокуратуры Ставрополья, полицейского изрешетили девятью пулями.Пока задержан один подозреваемый - в Андроповском районе Ставрополья. О мотивах преступления официально ничего не сообщается.

https://ria.ru/20210724/ubiystvo-1742703331.html

https://ria.ru/20210726/politseyskiy-1742886357.html

россия

андроповский район

ставрополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), андроповский район, ставрополь, происшествия