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В Ставрополе вычислили второго подозреваемого в убийстве полицейского
В Ставрополе вычислили второго подозреваемого в убийстве полицейского - РИА Новости, 26.07.2021
В Ставрополе вычислили второго подозреваемого в убийстве полицейского
Следствие установило личность второго подозреваемого по делу об убийстве полицейского в Ставрополе и объявило его в розыск, сообщает региональное управление СК... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:07
2021-07-26T12:41
россия
следственный комитет россии (ск рф)
андроповский район
ставрополь
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 26 июл - РИА Новости. Следствие установило личность второго подозреваемого по делу об убийстве полицейского в Ставрополе и объявило его в розыск, сообщает региональное управление СК РФ."Следователи СК и оперативные сотрудники установили личность второго подозреваемого. Это Кениев Заурбек, 1977 года рождения. В настоящее время Кениев объявлен в розыск", - говорится в релизе.Следствие попросило всех, кому что-либо известно о местонахождении Кениева, обращаться в следственное управление.Заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по Ставрополю Руслана Абовяна застрелили в ночь на субботу возле одного из многоэтажных домов. По данным прокуратуры Ставрополья, полицейского изрешетили девятью пулями.Пока задержан один подозреваемый - в Андроповском районе Ставрополья. О мотивах преступления официально ничего не сообщается.
https://ria.ru/20210724/ubiystvo-1742703331.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), андроповский район, ставрополь, происшествия
12:07 26.07.2021 (обновлено: 12:41 26.07.2021)
 
В Ставрополе вычислили второго подозреваемого в убийстве полицейского

Следствие объявило в розыск второго подозреваемого по делу об убийстве полицейского в Ставрополе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЯТИГОРСК, 26 июл - РИА Новости. Следствие установило личность второго подозреваемого по делу об убийстве полицейского в Ставрополе и объявило его в розыск, сообщает региональное управление СК РФ.
"Следователи СК и оперативные сотрудники установили личность второго подозреваемого. Это Кениев Заурбек, 1977 года рождения. В настоящее время Кениев объявлен в розыск", - говорится в релизе.
Следователи на месте убийства замначальника уголовного розыска в Ставрополе
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Следствие попросило всех, кому что-либо известно о местонахождении Кениева, обращаться в следственное управление.
Заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по Ставрополю Руслана Абовяна застрелили в ночь на субботу возле одного из многоэтажных домов. По данным прокуратуры Ставрополья, полицейского изрешетили девятью пулями.
Пока задержан один подозреваемый - в Андроповском районе Ставрополья. О мотивах преступления официально ничего не сообщается.
Кадры убийства замначальника уголовного розыска Ставрополя Абовяна Руслана
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Андроповский районСтавропольПроисшествия
 
 
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