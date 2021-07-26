https://ria.ru/20210726/turtsiya-1743010582.html

МИД Турции обвинил канцлера Австрии в эгоизме после заявления о беженцах

МИД Турции обвинил канцлера Австрии в эгоизме после заявления о беженцах - РИА Новости, 26.07.2021

МИД Турции обвинил канцлера Австрии в эгоизме после заявления о беженцах

Анкара удивлена заявлению канцлера Австрии Себастьяна Курца, который назвал Турцию лучшим убежищем для беженцев из Афганистана, это проявление эгоизма, заявил... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T21:38

2021-07-26T21:38

2021-07-26T21:41

россия

мигранты

хулуси акар

танжу бильгич

беженцы

себастьян курц

мид турции

афганистан

доха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/138306/72/1383067285_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_d976a7545435338f369522ca76ca6956.jpg

АНКАРА, 26 июл - РИА Новости. Анкара удивлена заявлению канцлера Австрии Себастьяна Курца, который назвал Турцию лучшим убежищем для беженцев из Афганистана, это проявление эгоизма, заявил официальный представитель турецкого МИД Танжу Бильгич.Как ранее заявил Курц в интервью газете Bild, мигрантам из Афганистана следует бежать в Турцию или в безопасные районы своей страны. По его словам, это было бы намного лучше для мигрантов, чем искать убежище в Австрии, Германии или Швеции.Турция является транзитной страной для мигрантов из Афганистана и Пакистана, которые нелегально переходят в Турцию из Ирана и пытаются перебраться в страны ЕС. Как заявил ранее в понедельник глава турецкого минобороны Хулуси Акар, Турция усилила охрану иранской границы из-за возможного резкого обострения ситуации в Афганистане.По его словам, Турция "ни в коем случае не возьмет на себя международные обязательства третьих стран и не примет новую волну миграции"."Мы передаем это нашим собеседникам на всех уровнях, подчеркивая, что Турция не будет пограничником ЕС или лагерем для просителей убежища. Как и другие страны ЕС, Австрия является участником Конвенции ООН 1951 года о статусе беженцев. Она также должна обеспечить международную защиту афганских беженцев в соответствии с ее международными обязательствами", - отметил Бильгич.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210707/bezhentsy-1740248579.html

https://ria.ru/20210713/bezhentsy-1741035200.html

россия

афганистан

доха

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мигранты, хулуси акар, танжу бильгич, беженцы, себастьян курц, мид турции, афганистан, доха, австрия, талибан, оон, в мире