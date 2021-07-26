21:38 26.07.2021 (обновлено: 21:41 26.07.2021)
МИД Турции обвинил канцлера Австрии в эгоизме после заявления о беженцах
Представитель МИД Турции Танжу Бильгич обвинил канцлера Австрии в эгоизме после заявления о беженцах
АНКАРА, 26 июл - РИА Новости. Анкара удивлена заявлению канцлера Австрии Себастьяна Курца, который назвал Турцию лучшим убежищем для беженцев из Афганистана, это проявление эгоизма, заявил официальный представитель турецкого МИД Танжу Бильгич.
Турция является транзитной страной для мигрантов из Афганистана и Пакистана, которые нелегально переходят в Турцию из Ирана и пытаются перебраться в страны ЕС. Как заявил ранее в понедельник глава турецкого минобороны Хулуси Акар, Турция усилила охрану иранской границы из-за возможного резкого обострения ситуации в Афганистане.
"Мы с удивлением встретили заявление австрийского канцлера Себастьяна Курца, который указал на Турцию как на "более подходящее место" для афганских беженцев. Прежде всего, Турция не является соседней страной с Афганистаном… Позиция "мигранты не приходят сюда, а уходят в другое место", является эгоистичным и никому не выгодным подходом", - заявил Бильгич.
По его словам, Турция "ни в коем случае не возьмет на себя международные обязательства третьих стран и не примет новую волну миграции".
"Мы передаем это нашим собеседникам на всех уровнях, подчеркивая, что Турция не будет пограничником ЕС или лагерем для просителей убежища. Как и другие страны ЕС, Австрия является участником Конвенции ООН 1951 года о статусе беженцев. Она также должна обеспечить международную защиту афганских беженцев в соответствии с ее международными обязательствами", - отметил Бильгич.
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России