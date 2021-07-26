Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210726/turtsiya-1742947967.html
В Турции не будут ужесточать меры для туристов из России
В Турции не будут ужесточать меры для туристов из России - РИА Новости, 26.07.2021
В Турции не будут ужесточать меры для туристов из России
Власти Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов, заявления главы союза инфекционистов Мехмета Джейхана по этой теме... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T15:58
2021-07-26T16:06
туризм
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
здоровье - общество
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150173/62/1501736288_0:233:2070:1397_1920x0_80_0_0_7cefa0ed1e4beeb03345030b82f6970c.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Власти Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов, заявления главы союза инфекционистов Мехмета Джейхана по этой теме являются его личным мнением, заявили РИА Новости в турецком посольстве в Москве.Ранее в понедельник глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал на фоне роста числа случаев COVID-19 в стране ужесточить меры по отношению к российским туристам. По его словам, иначе остановить рост заболеваемости не удастся."Сегодня, после заявления профессора господина Мехмета Джейхана, сделанного в Twitter, в ряде российских СМИ распространились новости о возможном ужесточении мер в Турции по отношению к российским туристам из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. Хотелось бы отметить, что заявление господина Мехмета Джейхана является его личным мнением. Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов", - заявили в дипмиссии."Турция успешно справляется с вызовами в период пандемии благодаря развитой системе здравоохранения и своевременно принятым мерам. Кроме того, внедренная в стране программа "Сертификации безопасного туризма" включает в себя свод правил и мер предосторожности для гарантии гостям страны безопасного и комфортного отдыха", - отмечается в заявлении посольства.Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.По условиям въезда в Турцию, для невакцинированных туристов старше шести лет требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения, или о перенесенном ими заболевании за последние шесть месяцев. Привитым от COVID-19, в том числе и препаратом "Спутник V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.
https://ria.ru/20210716/turtsiya-1741579664.html
https://ria.ru/20210719/bolgariya-1741797798.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150173/62/1501736288_0:39:2070:1592_1920x0_80_0_0_136a8bbfd304a964fd8c23bec1f601aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, здоровье - общество, турция
15:58 26.07.2021 (обновлено: 16:06 26.07.2021)
 
В Турции не будут ужесточать меры для туристов из России

Турецкое посольство: власти не будут вводить ограничений и ужесточать меры для туристов из России

CC0 / Mayya666 / KemerПляж в Кемере
Пляж в Кемере - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
CC0 / Mayya666 / Kemer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Власти Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов, заявления главы союза инфекционистов Мехмета Джейхана по этой теме являются его личным мнением, заявили РИА Новости в турецком посольстве в Москве.
Ранее в понедельник глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал на фоне роста числа случаев COVID-19 в стране ужесточить меры по отношению к российским туристам. По его словам, иначе остановить рост заболеваемости не удастся.
Бодрум. Ресторан рядом с портом - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 18:11Туризм
Эксперты рассказали, за что в Турции туриста могут отправить в тюрьму
"Сегодня, после заявления профессора господина Мехмета Джейхана, сделанного в Twitter, в ряде российских СМИ распространились новости о возможном ужесточении мер в Турции по отношению к российским туристам из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. Хотелось бы отметить, что заявление господина Мехмета Джейхана является его личным мнением. Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов", - заявили в дипмиссии.
"Турция успешно справляется с вызовами в период пандемии благодаря развитой системе здравоохранения и своевременно принятым мерам. Кроме того, внедренная в стране программа "Сертификации безопасного туризма" включает в себя свод правил и мер предосторожности для гарантии гостям страны безопасного и комфортного отдыха", - отмечается в заявлении посольства.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
Туристы на пляже на побережье Черного моря в Болгарии - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 11:40Туризм
Российским туристам станет проще попасть в Болгарию
По условиям въезда в Турцию, для невакцинированных туристов старше шести лет требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения, или о перенесенном ими заболевании за последние шесть месяцев. Привитым от COVID-19, в том числе и препаратом "Спутник V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.
 
ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияНовости - ТуризмЗдоровье - ОбществоТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49Синоптики ожидают до +30 градусов в Москве во вторник
07:38В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
Лента новостейМолния