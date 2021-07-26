15:58 26.07.2021 (обновлено: 16:06 26.07.2021)
В Турции не будут ужесточать меры для туристов из России
Турецкое посольство: власти не будут вводить ограничений и ужесточать меры для туристов из России
Ранее в понедельник глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал на фоне роста числа случаев COVID-19 в стране ужесточить меры по отношению к российским туристам. По его словам, иначе остановить рост заболеваемости не удастся.
"Сегодня, после заявления профессора господина Мехмета Джейхана, сделанного в Twitter, в ряде российских СМИ распространились новости о возможном ужесточении мер в Турции по отношению к российским туристам из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. Хотелось бы отметить, что заявление господина Мехмета Джейхана является его личным мнением. Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов", - заявили в дипмиссии.
"Турция успешно справляется с вызовами в период пандемии благодаря развитой системе здравоохранения и своевременно принятым мерам. Кроме того, внедренная в стране программа "Сертификации безопасного туризма" включает в себя свод правил и мер предосторожности для гарантии гостям страны безопасного и комфортного отдыха", - отмечается в заявлении посольства.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
По условиям въезда в Турцию, для невакцинированных туристов старше шести лет требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения, или о перенесенном ими заболевании за последние шесть месяцев. Привитым от COVID-19, в том числе и препаратом "Спутник V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.