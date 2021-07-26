https://ria.ru/20210726/turtsiya-1742947967.html

В Турции не будут ужесточать меры для туристов из России

В Турции не будут ужесточать меры для туристов из России - РИА Новости, 26.07.2021

В Турции не будут ужесточать меры для туристов из России

Власти Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов, заявления главы союза инфекционистов Мехмета Джейхана по этой теме... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T15:58

2021-07-26T15:58

2021-07-26T16:06

туризм

коронавирус covid-19

россия

новости - туризм

здоровье - общество

турция

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Власти Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов, заявления главы союза инфекционистов Мехмета Джейхана по этой теме являются его личным мнением, заявили РИА Новости в турецком посольстве в Москве.Ранее в понедельник глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал на фоне роста числа случаев COVID-19 в стране ужесточить меры по отношению к российским туристам. По его словам, иначе остановить рост заболеваемости не удастся."Сегодня, после заявления профессора господина Мехмета Джейхана, сделанного в Twitter, в ряде российских СМИ распространились новости о возможном ужесточении мер в Турции по отношению к российским туристам из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. Хотелось бы отметить, что заявление господина Мехмета Джейхана является его личным мнением. Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов", - заявили в дипмиссии."Турция успешно справляется с вызовами в период пандемии благодаря развитой системе здравоохранения и своевременно принятым мерам. Кроме того, внедренная в стране программа "Сертификации безопасного туризма" включает в себя свод правил и мер предосторожности для гарантии гостям страны безопасного и комфортного отдыха", - отмечается в заявлении посольства.Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.По условиям въезда в Турцию, для невакцинированных туристов старше шести лет требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения, или о перенесенном ими заболевании за последние шесть месяцев. Привитым от COVID-19, в том числе и препаратом "Спутник V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.

https://ria.ru/20210716/turtsiya-1741579664.html

https://ria.ru/20210719/bolgariya-1741797798.html

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коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, здоровье - общество, турция