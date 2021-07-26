https://ria.ru/20210726/tunis-1743003162.html
Европарламент призвал стороны в Тунисе вернуться к диалогу
Европарламент призвал стороны в Тунисе вернуться к диалогу - РИА Новости, 26.07.2021
Европарламент призвал стороны в Тунисе вернуться к диалогу
Глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал все стороны в Тунисе восстановить порядок в стране и вернуться к политическому диалогу. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T20:21
2021-07-26T20:21
2021-07-26T20:45
давид сассоли
европарламент
тунис (страна)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742916847_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1bf6d7636dbaacf3b523dce069767b80.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал все стороны в Тунисе восстановить порядок в стране и вернуться к политическому диалогу.На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", президент Туниса Кайс Саид на 30 дней приостановил работу заксобрания и отправил в отставку сначала премьер-министра Хишама аль-Мешиши, а затем главу министерства обороны и министра юстиции. Саид заявил, что временно берет под свой контроль исполнительную власть и в ближайшее время назначит нового премьер-министра.
https://ria.ru/20210726/tunis-1742903348.html
тунис (страна)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742916847_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6f988774dc39b2ba7fc6ecf77d105e58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
давид сассоли, европарламент, тунис (страна), в мире
20:21 26.07.2021 (обновлено: 20:45 26.07.2021)
Европарламент призвал стороны в Тунисе вернуться к диалогу
Глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал стороны в Тунисе вернуться к диалогу