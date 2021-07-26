https://ria.ru/20210726/tunis-1743003162.html

Европарламент призвал стороны в Тунисе вернуться к диалогу

Европарламент призвал стороны в Тунисе вернуться к диалогу - РИА Новости, 26.07.2021

Европарламент призвал стороны в Тунисе вернуться к диалогу

Глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал все стороны в Тунисе восстановить порядок в стране и вернуться к политическому диалогу. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T20:21

2021-07-26T20:21

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давид сассоли

европарламент

тунис (страна)

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал все стороны в Тунисе восстановить порядок в стране и вернуться к политическому диалогу.На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", президент Туниса Кайс Саид на 30 дней приостановил работу заксобрания и отправил в отставку сначала премьер-министра Хишама аль-Мешиши, а затем главу министерства обороны и министра юстиции. Саид заявил, что временно берет под свой контроль исполнительную власть и в ближайшее время назначит нового премьер-министра.

https://ria.ru/20210726/tunis-1742903348.html

тунис (страна)

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давид сассоли, европарламент, тунис (страна), в мире