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Президент Туниса отправил в отставку министров обороны и юстиции
Президент Туниса отправил в отставку министров обороны и юстиции - РИА Новости, 26.07.2021
Президент Туниса отправил в отставку министров обороны и юстиции
Президент Туниса Кайс Саид отправил в отставку главу министерства обороны и министра юстиции, сообщила канцелярия главы государства. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:10
2021-07-26T16:10
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КАИР, 26 июл - РИА Новости. Президент Туниса Кайс Саид отправил в отставку главу министерства обороны и министра юстиции, сообщила канцелярия главы государства.Ранее Саид освободил от должности премьер-министра Хишама аль-Мешиши, а также заморозил работу парламента и лишил неприкосновенности всех депутатов на фоне охвативших страну антиправительственных протестов."Президент страны своим указом освободил от должности премьер-министра Хишама аль-Мешиши, исполнявшего обязанности главы МВД. От должности освобождены также глава министерства обороны Ибрагим аль-Бартаджи и министр юстиции Хасна бен Сулейман", - говорится в тексте указа, размещенном на странице канцелярии президента в Facebook.Президент взял на себя всю исполнительную власть до назначения нового премьера. Он подчеркнул, что действует в рамках закона и отвечает на требования народа. Позже канцелярия президента уточнила, что работа парламента заморожена на 30 дней.Вслед за решением президента о приостановке работы законодательного органа здание парламента окружила армия Туниса. Военные отказались пускать в здание заксобрания председателя парламента Рашида аль-Ганнуши.У здания парламента в настоящий момент периодически происходят столкновения между сторонниками президента Туниса Кайса Саида и исламистской партии "ан-Нахда", которую возглавляет спикер парламента Рашид аль-Ганнуши.
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facebook, тунис (страна), в мире
Президент Туниса отправил в отставку министров обороны и юстиции
Президент Туниса Кайс Саид отправил в отставку главу министерства обороны и министра юстиции
КАИР, 26 июл - РИА Новости. Президент Туниса Кайс Саид отправил в отставку главу министерства обороны и министра юстиции, сообщила канцелярия главы государства.
Ранее Саид освободил от должности премьер-министра Хишама аль-Мешиши, а также заморозил работу парламента и лишил неприкосновенности всех депутатов на фоне охвативших страну антиправительственных протестов.
"Президент страны своим указом освободил от должности премьер-министра Хишама аль-Мешиши, исполнявшего обязанности главы МВД. От должности освобождены также глава министерства обороны Ибрагим аль-Бартаджи и министр юстиции Хасна бен Сулейман", - говорится в тексте указа, размещенном на странице канцелярии президента в Facebook
.
Президент взял на себя всю исполнительную власть до назначения нового премьера. Он подчеркнул, что действует в рамках закона и отвечает на требования народа. Позже канцелярия президента уточнила, что работа парламента заморожена на 30 дней.
Вслед за решением президента о приостановке работы законодательного органа здание парламента окружила армия Туниса
. Военные отказались пускать в здание заксобрания председателя парламента Рашида аль-Ганнуши.
У здания парламента в настоящий момент периодически происходят столкновения между сторонниками президента Туниса Кайса Саида и исламистской партии "ан-Нахда", которую возглавляет спикер парламента Рашид аль-Ганнуши.