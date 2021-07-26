https://ria.ru/20210726/tunis-1742903348.html
В Кремле оценили ситуацию в Тунисе
В Кремле оценили ситуацию в Тунисе - РИА Новости, 26.07.2021
В Кремле оценили ситуацию в Тунисе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за новостями, поступающими из Туниса, и надеются, что ничего не будет угрожать... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:43
2021-07-26T12:43
2021-07-26T13:52
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за новостями, поступающими из Туниса, и надеются, что ничего не будет угрожать стабильности и безопасности граждан."Безусловно, мы отслеживаем, мы следим за теми новостями, которые поступают из Туниса, и, конечно же, мы рассчитываем на то, что, скажем так, ничто не будет угрожать стабильности и безопасности граждан в этой стране", - заявил Песков журналистам.Ранее президент Туниса Кайс Саид освободил от должности премьер-министра Хишама аль-Мешиши, а также заморозил работу парламента и лишил неприкосновенности всех депутатов на фоне охвативших страну антиправительственных протестов. Исполнительную власть на себя Саид взял при помощи нового премьера, который будет назначен позже. Он подчеркнул, что действует в рамках закона и отвечает на требования народа. Позже канцелярия президента уточнила, что работа парламента заморожена на 30 дней.
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россия, дмитрий песков, тунис (страна), в мире
12:43 26.07.2021 (обновлено: 13:52 26.07.2021)
В Кремле оценили ситуацию в Тунисе
Пресс-секретарь президента Песков: рассчитываем, что ничего не будет угрожать стабильности в Тунисе
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что в Кремле следят за новостями, поступающими из Туниса
, и надеются, что ничего не будет угрожать стабильности и безопасности граждан.
"Безусловно, мы отслеживаем, мы следим за теми новостями, которые поступают из Туниса, и, конечно же, мы рассчитываем на то, что, скажем так, ничто не будет угрожать стабильности и безопасности граждан в этой стране", - заявил Песков журналистам.
Ранее президент Туниса Кайс Саид освободил от должности премьер-министра Хишама аль-Мешиши, а также заморозил работу парламента и лишил неприкосновенности всех депутатов на фоне охвативших страну антиправительственных протестов. Исполнительную власть на себя Саид взял при помощи нового премьера, который будет назначен позже. Он подчеркнул, что действует в рамках закона и отвечает на требования народа. Позже канцелярия президента уточнила, что работа парламента заморожена на 30 дней.