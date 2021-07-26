https://ria.ru/20210726/tunis-1742903348.html

В Кремле оценили ситуацию в Тунисе

В Кремле оценили ситуацию в Тунисе - РИА Новости, 26.07.2021

В Кремле оценили ситуацию в Тунисе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за новостями, поступающими из Туниса, и надеются, что ничего не будет угрожать... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:43

2021-07-26T12:43

2021-07-26T13:52

россия

дмитрий песков

тунис (страна)

в мире

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за новостями, поступающими из Туниса, и надеются, что ничего не будет угрожать стабильности и безопасности граждан."Безусловно, мы отслеживаем, мы следим за теми новостями, которые поступают из Туниса, и, конечно же, мы рассчитываем на то, что, скажем так, ничто не будет угрожать стабильности и безопасности граждан в этой стране", - заявил Песков журналистам.Ранее президент Туниса Кайс Саид освободил от должности премьер-министра Хишама аль-Мешиши, а также заморозил работу парламента и лишил неприкосновенности всех депутатов на фоне охвативших страну антиправительственных протестов. Исполнительную власть на себя Саид взял при помощи нового премьера, который будет назначен позже. Он подчеркнул, что действует в рамках закона и отвечает на требования народа. Позже канцелярия президента уточнила, что работа парламента заморожена на 30 дней.

https://ria.ru/20210726/tunis-1742891363.html

россия

тунис (страна)

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россия, дмитрий песков, тунис (страна), в мире