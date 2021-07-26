https://ria.ru/20210726/tunis-1742891363.html
Эксперты рассказали, как беспорядки в Тунисе влияют на отдых туристов
Эксперты рассказали, как беспорядки в Тунисе влияют на отдых туристов - РИА Новости, 26.07.2021
Эксперты рассказали, как беспорядки в Тунисе влияют на отдых туристов
Туроператоры рассказали про обстановку на курортах Туниса и о том, влияют ли беспорядки и волнения в стране на отдых путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:34
2021-07-26T12:34
2021-07-26T13:53
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туризм
восточная европа
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новости - туризм
тунис (страна)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Туроператоры рассказали про обстановку на курортах Туниса и о том, влияют ли беспорядки и волнения в стране на отдых путешественников, сообщает АТОР.По словам источников, ситуация на территории отелей спокойная. Сейчас в Тунисе находится около пяти тысяч россиян, пояснили участники рынка."Если мы читаем сообщения, к примеру, о протестующих в городе Набель, то нужно понимать, что это касается только внутренних политических процессов. Традиционно к европейским, в том числе к российским туристам никакого негатива нет", — говорит представитель крупного туроператора Филипп Обручев-Миронов.Чартерные рейсы из стран Восточной Европы прибывают и обслуживаются в соответствии с графиком. Нет никаких изменений в расписании экскурсионных программ, утверждает представитель другого туроператора Елена Саадауи."В понедельник мы отправили шесть автобусов с туристами. Четыре — на юг страны, два — на север. Никаких ограничений на передвижение по стране нет. Отели, музеи и другие достопримечательности, работают в нормальном режиме", — рассказала она.Как спокойную оценивают обстановку в Тунисе и международные туроператоры. "Внутриполитические проблемы не касаются туристов, поскольку происходят за пределами курортных зон", — отметили во французском офисе крупной компании.Россия официально не возобновила авиасообщение с Тунисом. Однако на курорты этой североафриканской стороны выполняются грузопассажирские рейсы. В российских СМИ прошла информация о том, что воздушные гавани республики закрыты. Но это не так: основные курортные аэропорты Монастир и Энфида, которые обслуживают прилетающих на Средиземноморье, работают в штатном режиме, рассказывают эксперты АТОР.По состоянию на 10 утра 26 июля в расписании аэропорта Монастир стоят рейсы в Париж, Ниццу и Санкт-Петербург. В Энфиду утром по расписанию прибыл самолет из Санкт-Петербурга, обратный вылет также состоялся.Напомним, в столице Туниса и в ряде крупных городов с 25 июля прошли народные протесты, участники которых требовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации. Президент Каис Саид отправил в отставку правительство и на 30 дней приостановил деятельность парламента.
https://ria.ru/20210714/suzdal-1740384667.html
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коронавирус covid-19, россия, туризм, восточная европа, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, тунис (страна)
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Туроператоры рассказали про обстановку на курортах Туниса и о том, влияют ли беспорядки и волнения в стране на отдых путешественников, сообщает
АТОР.
По словам источников, ситуация на территории отелей спокойная. Сейчас в Тунисе находится около пяти тысяч россиян, пояснили участники рынка.
"Если мы читаем сообщения, к примеру, о протестующих в городе Набель, то нужно понимать, что это касается только внутренних политических процессов. Традиционно к европейским, в том числе к российским туристам никакого негатива нет", — говорит представитель крупного туроператора Филипп Обручев-Миронов.
Чартерные рейсы из стран Восточной Европы прибывают и обслуживаются в соответствии с графиком. Нет никаких изменений в расписании экскурсионных программ, утверждает представитель другого туроператора Елена Саадауи.
"В понедельник мы отправили шесть автобусов с туристами. Четыре — на юг страны, два — на север. Никаких ограничений на передвижение по стране нет. Отели, музеи и другие достопримечательности, работают в нормальном режиме", — рассказала она.
Как спокойную оценивают обстановку в Тунисе и международные туроператоры. "Внутриполитические проблемы не касаются туристов, поскольку происходят за пределами курортных зон", — отметили во французском офисе крупной компании.
Россия официально не возобновила авиасообщение с Тунисом. Однако на курорты этой североафриканской стороны выполняются грузопассажирские рейсы. В российских СМИ прошла информация о том, что воздушные гавани республики закрыты. Но это не так: основные курортные аэропорты Монастир и Энфида, которые обслуживают прилетающих на Средиземноморье, работают в штатном режиме, рассказывают эксперты АТОР.
По состоянию на 10 утра 26 июля в расписании аэропорта Монастир стоят рейсы в Париж, Ниццу и Санкт-Петербург. В Энфиду утром по расписанию прибыл самолет из Санкт-Петербурга, обратный вылет также состоялся.
Напомним, в столице Туниса и в ряде крупных городов с 25 июля прошли народные протесты, участники которых требовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации. Президент Каис Саид отправил в отставку правительство и на 30 дней приостановил деятельность парламента.