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СМИ: спикеру парламента Туниса и 64 депутатам запретили покидать страну
СМИ: спикеру парламента Туниса и 64 депутатам запретили покидать страну - РИА Новости, 26.07.2021
СМИ: спикеру парламента Туниса и 64 депутатам запретили покидать страну
Президент Туниса Кайс Саид, заморозивший деятельность парламента, запретил спикеру законодательного органа Рашиду аль-Ганнуши и 64 депутатам покидать территорию РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T05:12
2021-07-26T05:12
2021-07-26T05:12
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент Туниса Кайс Саид, заморозивший деятельность парламента, запретил спикеру законодательного органа Рашиду аль-Ганнуши и 64 депутатам покидать территорию страны, сообщает портал Tunisie Numerique со ссылкой на источник.По данным издания, запрет распространяется на тех парламентариев, в отношении которых ведутся судебные дела.Аль-Ганнуши, который также является лидером исламистской партии "ан-Нахда", сделал видеообращение и призвал жителей Туниса "защитить завоевания революции" и организовать демонстрацию против "переворота". Партия, по его словам, проведет встречу для оценки ситуации.Отдельно издание сообщает, что на фоне политических событий в стране генеральный директор президентской гвардии Халед Яхьауи был назначен временным главой министерства внутренних дел.Ранее Саид освободил от должности премьер-министра Хишама аль-Мешиши, а также заморозил работу парламента и лишил неприкосновенности всех депутатов на фоне охвативших страну антиправительственных протестов. Исполнительную власть на себя Саид взял при помощи нового премьера, который будет назначен позже. Он подчеркнул, что действует в рамках закона и отвечает на требования народа. Позже канцелярия президента уточнила, что работа парламента заморожена на 30 дней. Армия Туниса окружила здание парламента страны в столице.
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тунис (страна), в мире
СМИ: спикеру парламента Туниса и 64 депутатам запретили покидать страну
Tunisie Numerique: спикеру парламента Туниса и 64 депутатам запретили покидать страну
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Президент Туниса
Кайс Саид, заморозивший деятельность парламента, запретил спикеру законодательного органа Рашиду аль-Ганнуши и 64 депутатам покидать территорию страны, сообщает портал Tunisie Numerique
со ссылкой на источник.
По данным издания, запрет распространяется на тех парламентариев, в отношении которых ведутся судебные дела.
Аль-Ганнуши, который также является лидером исламистской партии "ан-Нахда", сделал видеообращение и призвал жителей Туниса "защитить завоевания революции" и организовать демонстрацию против "переворота". Партия, по его словам, проведет встречу для оценки ситуации.
Отдельно издание сообщает, что на фоне политических событий в стране генеральный директор президентской гвардии Халед Яхьауи был назначен временным главой министерства внутренних дел.
Ранее Саид освободил от должности премьер-министра Хишама аль-Мешиши, а также заморозил работу парламента и лишил неприкосновенности всех депутатов на фоне охвативших страну антиправительственных протестов. Исполнительную власть на себя Саид взял при помощи нового премьера, который будет назначен позже. Он подчеркнул, что действует в рамках закона и отвечает на требования народа. Позже канцелярия президента уточнила, что работа парламента заморожена на 30 дней. Армия Туниса окружила здание парламента страны в столице.