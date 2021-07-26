https://ria.ru/20210726/tunis-1742848270.html

СМИ: спикеру парламента Туниса и 64 депутатам запретили покидать страну

СМИ: спикеру парламента Туниса и 64 депутатам запретили покидать страну - РИА Новости, 26.07.2021

СМИ: спикеру парламента Туниса и 64 депутатам запретили покидать страну

Президент Туниса Кайс Саид, заморозивший деятельность парламента, запретил спикеру законодательного органа Рашиду аль-Ганнуши и 64 депутатам покидать территорию РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T05:12

2021-07-26T05:12

2021-07-26T05:12

тунис (страна)

в мире

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент Туниса Кайс Саид, заморозивший деятельность парламента, запретил спикеру законодательного органа Рашиду аль-Ганнуши и 64 депутатам покидать территорию страны, сообщает портал Tunisie Numerique со ссылкой на источник.По данным издания, запрет распространяется на тех парламентариев, в отношении которых ведутся судебные дела.Аль-Ганнуши, который также является лидером исламистской партии "ан-Нахда", сделал видеообращение и призвал жителей Туниса "защитить завоевания революции" и организовать демонстрацию против "переворота". Партия, по его словам, проведет встречу для оценки ситуации.Отдельно издание сообщает, что на фоне политических событий в стране генеральный директор президентской гвардии Халед Яхьауи был назначен временным главой министерства внутренних дел.Ранее Саид освободил от должности премьер-министра Хишама аль-Мешиши, а также заморозил работу парламента и лишил неприкосновенности всех депутатов на фоне охвативших страну антиправительственных протестов. Исполнительную власть на себя Саид взял при помощи нового премьера, который будет назначен позже. Он подчеркнул, что действует в рамках закона и отвечает на требования народа. Позже канцелярия президента уточнила, что работа парламента заморожена на 30 дней. Армия Туниса окружила здание парламента страны в столице.

https://ria.ru/20210725/protesty-1742812452.html

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