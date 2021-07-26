https://ria.ru/20210726/tuberkulez-1742850449.html
В России снизилась заболеваемость туберкулезом
В России снизилась заболеваемость туберкулезом - РИА Новости, 26.07.2021
В России снизилась заболеваемость туберкулезом
Заболеваемость туберкулезом в России из расчета на 100 тысяч населения снизилось с 2010 года более, чем в 2 раза, в 2020 году она составила 32,3, следует из... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T06:05
2021-07-26T06:05
2021-07-26T06:05
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в России из расчета на 100 тысяч населения снизилось с 2010 года более, чем в 2 раза, в 2020 году она составила 32,3, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости."Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза на 100 000 населения: 2010 год – 77,2, 2020 год – 32,3", - говорится в сборнике.Всего в 2020 году туберкулез впервые был выявлен почти у 47,4 тысячи человек, годом ранее – у 60,5 тысячи, уточняется в сборнике.Наибольшее число пациентов с туберкулезом в 2020 году из расчета на 100 тысяч населения было зарегистрировано в Чукотском автономном округе, республике Тува и Приморском крае, наименьшее – в Белгородской, Рязанской и Вологодской областях, отмечается в документе.
https://ria.ru/20210721/uchenye-1742126414.html
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россия, общество
В России снизилась заболеваемость туберкулезом
В России заболеваемость туберкулезом снизилась более чем в два раза за десять лет